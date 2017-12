România, export dublu de conserve din legume şi fructe

Exporturile României de conserve din legume şi fructe se estimează că în 2009 s-au ridicat la 500.000 de euro, dublu faţă de anul 2008, pe fondul finalizării mai multor investiţii în tehnologizarea fabricilor din sector, a declarat directorul general al Organizaţiei Naţionale Interprofesională Legume-Fructe (ONILF) şi preşedintele patronatului Romconserv, Aurel Tănase. Astfel, potrivit lui Tănase, în 2009, România a exportat 5% din totalul producţie interne. Producţia autohtonă de conserve din legume şi fructe este estimată pentru acest an la circa 200.000 tone, cu o valoare totală de peste 10 milioane de euro, după ce în anul precedent s-au obţinut 100.000 tone. \"Este un avans faţă de anul 2008 datorită creşterii producţiei, dar, în special, datorită investiţiilor în tehnologii, în marketing, în prezentarea produselor. Este important să ai o prezentare bună a produselor pentru că altfel rişti să îţi fie refuzat produsul sau să nu fie achitat. 5% e încă un procent mic, dar e în creştere\", a explicat directorul general al ONILF. Principalele ţări în care România exportă conserve din legume şi fructe sunt cele cu mulţi cetăţeni români, precum Italia, Germania şi Spania. Potrivit preşedintelui Romconserv, producătorii români îşi propun pentru anul 2010 o creştere a exportului până la 15% din totalul producţiei şi până la 40% în următorii trei ani, pe fondul derulării unor acţiuni de promovare a produselor în ţările din afara UE. \"Am făcut un calendar de ajungere spre 40% în următorii trei ani, iar în primul an să ajungă la un 15%, prin acţiuni de promovare. Trebuie să încurajăm exportul prin calitatea producţie, printr-o bună prezentare şi un marketing bun, respectiv să găsim pieţe şi să avem continuitate în livrări\", a adăugat Tănase. El declara recent că patronatul Romconserv, în parteneriat cu un patronat din Grecia, va derula un program de promovare a conservelor din legume şi fructe în ţări terţe, în valoare de 2.957.460 euro. \"Pentru noi este un proiect de promovare a consevelor româneşti deoarece în România au fost finalizate investiţii de peste 60 milioane de euro, producţia s-a dublat şi atunci trebuie să vindem aceste produse undeva. Astfel, în condiţiile în care piaţa din România este insuficientă, vrem să încurajăm exportul şi în ţări dincolo de hotarele Uniunii\", a declarat pentru NewsIn preşedintele patronatului Romconserv, Aurel Tănase. Acesta a explicat că proiectul va conţine o serie de târguri, prezentări, bannere şi conferinţe pentru introducerea produselor româneşti pe pieţele din Rusia, Ucraina, Norvegia şi Argentina. Aurel Tănase a adăugat că proiectul va demara la 1 ianuarie 2010 şi se va derula pe o perioada trei ani. În ceea ce priveşte importurile, preşedintele Romconserv a declarat că, în ultimii ani, acestea sunt în scădere datorită creşterii producţiei autohtone. \" Importurile au fost mai mici în acest an pentru că producţia românească a fost mult mai mare cantitativ. Astfel, dacă în alţi ani producţia importată era de 60% din produsele de la raft, acum a ajuns la circa 35%-40%\", a menţionat Tănase.