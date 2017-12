România, exportator net de gaze natural?!

România ar putea deveni exportator net de gaze până în anul 2020, după posibile descoperiri importante de depozite gazeifere în acest an, care ar plasa rezervele româneşti din Marea Neagră la 600 de miliarde de metri cubi, a declarat şeful diviziei române a Sterling Resources, Marc Beacom. \"Este cel mai atractiv an de până acum pentru explorare şi foraj în sectorul românesc al Mării Negre. Presupun că vom vedea descoperiri majore, cu toate săpăturile care vor avea loc în 2013\", a declarat Beacom, directorul general al diviziei româneşti a companiei canadiene Sterling Resources, într-un interviu acordat Bloomberg la Sofia. Pentru exploatarea rezervelor de 600 miliarde de metri cubi previzionate de Beacom va fi nevoie de investiţii de până la 30 miliarde de dolari, potrivit managerului Sterling, care citează un studiu efectuat de compania de consultanţă Purvin & Gertz. Cheltuielile operaţionale necesare pentru producţie ar putea ajunge la 25 miliarde de dolari, a afirmat el. Totodată, guvernul român ar urma să încaseze 45 miliarde de dolari din taxe şi redevenţe pe parcursul exploatărilor, anticipează Beacom. \"Este practic o apreciere estimativă, iar până când vom începe să forăm şi să dovedim rezervele nu vom şti despre cât este vorba, suntem într-o etapă preliminară\", a adăugat el. Compania canadiană Sterling Resources deţine drepturile de explorare pentru două perimetre din sectorul românesc al Mării Negre, respectiv Midia şi Pelican. Compania are operaţiuni şi în Marea Britanie, Olanda şi Franţa. OMV Petrom şi ExxonMobil Exploration and Production România au anunţat anul trecut o descoperire semnificativă de gaze la exploatările din Marea Neagră, estimările preliminare plasând zăcământul de gaze naturale la 42-84 miliarde metri cubi, care echivalează cu de 3-6 ori consumul anual al României. Extracţia de gaze în Marea Neagră este preconizată pentru sfârşitul deceniului, iar exploatarea zăcământului, estimată pentru o perioadă de zece ani, ar putea asigura independenţa energetică a României în privinţa gazelor naturale. La finele anului trecut, directorul responsabil de explorare şi producţie din OMV, Jaap Huijskes, a declarat că Guvernul român doreşte ca gazele pe care OMV le-ar putea extrage din Marea Neagră să fie vândute în primul rând pe piaţa românească, pentru a înlocui importurile, dar totul depinde de preţ şi de sistemul de taxare. Sterling Resources a semnat un acord cu ExxonMobil Exploration and Production Romania şi OMV Petrom pentru vânzarea unui segment al perimetrului petrolifer 15 Midia din Marea Neagră. \"Sperăm că vom finaliza în curând tranzacţia. Trebuie să treacă prin etapele aprobării de către guvern\", a precizat Beacom la Sofia. El a adăugat că Sterling nu are intenţia să vândă alte active din Marea Neagră şi caută parteneri care doresc să investească în perimetrele pe care le deţine. \"Există companii interesate. Dorim să ne reducem participaţia la perimetre. Suntem o companie prea mică şi avem o expunere prea mare\", a afirmat Beacom, refuzând să precizeze care companii şi-au exprimat interesul pentru perimetrele din Marea Neagră. România nu exportă în prezent gaze, neavând capacitatea tehnică pentru astfel de operaţiuni. Prin conducta care interconectează sistemele de gaze din România şi Ungaria partea românească poate numai să importe. Alte două conectări, cu Bulgaria şi Republica Moldova, sunt în construcţie.