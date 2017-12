„România, fabrica de website-uri a Europei“

Ambasadorul Marii Britanii la Bucureşti, Martin Harris, a declarat, în weekend, că rata de creştere anuală a comerţului dintre România şi ţara sa este de 16%, unul dintre domeniile de interes fiind IT. „Există un interes important al investitorilor britanici în România pentru domeniul IT, care este strategic şi impresionant. Este un domeniu care s-a dezvoltat foarte repede în ultimii patru ani. Avem multe firme britanice care au angajat sute de persoane, în Iaşi, Cluj şi Bucureşti, fiindcă forţa de muncă românească este bine calificată. De fapt, România a devenit fabrica de website-uri a Europei. Firmele britanice fac aici pagini de web pentru bănci sau pentru cluburi de fotbal din Premier League“, a declarat Harris. El a punctat că, într-o piaţă unică digitală, România are un avantaj foarte important, respectiv infrastructura virtuală, viteza de internet de aici fiind una dintre cele mai mari din Europa. „Ar fi şi o problemă legată de noii investitori, care, de cele mai multe ori, au o percepţie greşită despre România. Tocmai de aceea am încheiat un parteneriat cu Camera de Comerţ Româno-Britanică şi vom face o serie de evenimente de promovare la Londra“, a conchis ambasadorul.