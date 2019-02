România face socialism pentru bogați...

Scandalul cu ROBOR și BNR e-n toi și toată lumea-și dă cu părerea. Mai toți s-au pus de acord că banca centrală e de vină pentru manipularea dobânzii interbancare. Iar aici apare un mică dilemă - a manipulat în jos sau în sus? Analistul Radu Soviani, spre exemplu, susține că BNR a ținut jos rata, iar cvradruplarea ei din 2018 este principalul efect al acelor manevre. „Prin manipularea în jos a ROBOR-ului de către o BNR politrucă, au fost fixate artificial dobânzile afișate, cu unicul scop de a creea falsa percepție că România are o situație financiară bună. Cu alte cuvinte, au vrut să înșele populația, companiile și investitorii. Astfel, BNR a încurajat împrumuturile ieftine pentru cheltuieli guvernamentale iresponsabile. Dacă vreți, în raport cu un suveran nerod, BNR, prin faptul că a acționat prea târziu și prea puțin, a fost bufonul care l-a făcut să se simtă bine“, spune Soviani, citat de psnews.ro. El subliniază că, în primul și-n primul rând, guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, s-a protejat pe sine - „Și uite că a obținut realegerea în actualul mandat. S-a protejat față de decidenții politici care doreau să ia bani, pe care nu îi aveau de la stradă, școală și spital, pentru a-i cheltui aiurea, pe majorări de pensii speciale și de salarii la toți bugetarii (fără vreun gând de restructurare, că deh - an electoral)“. Desigur, și băncilor le-a fost asigurat un drum sigur spre profit, mai spune analistul - „Au avut pretext să reducă la niveluri mizerabile dobânzile la depozite, păgubind deponenții. Oamenii fie veneau la bancă să depună lei pentru o dobândă anuală de sub 2% (și aia impozitată), fie schimbau în euro, plătind comisioane de peste 2%... Apoi, când Isărescu & Co nu mai puteau să țină cursul sub capac (cum s-a întâmplat și la acest începutul anului), mai venea o depreciere de peste 2%, anulând, din nou, tot câștigul anual“. Drept urmare, prin mixul de politică fiscală și monetară, salariile și pensiile mari din România s-au făcut și mai mari, iar cele mici au fost măcinate de inflație și îndatorare, conchide Soviani - „Dacă ar fi să rezum ce s-a întâmplat în ultimii doi ani aici, n-aș găsi un termen mai bun decât socialismul pentru bogați“. Pe de altă parte, în contextul deprecierii curente a leului până la minimul istoric de 4,7648 unități/euro (de vineri, 25 ianuarie), consultantul BNR Adrian Vasilescu a explicat, în week-end, la Antena 3, că ROBOR-ul ar urca la 6 - 7%, dacă banca centrală ar interveni în piața valutară și ar vinde din rezerva proprie, pentru a tempera cursul - „Deprecierea leului din ultima perioadă nu este cauzată de factori interni, ci de faptul că a intervenit piaţa internaţională, unde sunt miliarde de lei în circulaţie. Acolo nu s-a depăşit cotaţia de 4,79 lei pentru un euro“.