România fără job!

Preşedintele Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI), Simion Hancescu, a spus că în sectorul educaţional nu mai pot avea loc disponibilizări, întrucât sistemul funcţionează deja pe avarie, şi că dacă acest lucru s-ar întâmpla sunt îndoieli că ar creşte salariile chiar şi cu 5%. \"Din învăţământ, la această oră, sub nicio formă nu mai pot fi daţi afară oameni, pentru că sistemul funcţionează oricum pe avarie. În 2009 au fost daţi afară 17.000 de angajaţi, iar la 1 septembrie 2010 alţi 15.000. Practic, din învăţământ au plecat 10% dintre angajaţi şi credem că este cel mai afectat domeniu din întreg sistemul bugetar. Oricum, avem rezerve că, dacă se dau afară 26.000 de oameni, s-ar acorda chiar şi 5% în plus la salariu\", a precizat, ieri, Simion Hancescu. Statul trebuie să disponibilizeze 26.000 de angajaţi în perioada septembrie-decembrie, pentru a ajunge de 1,29 milioane de salariaţi şi pentru a avea posibilitatea să crească în medie cu 15% actualele salarii diminuate cu 25%, a declarat secretarul de stat în Ministerul Finanţelor Publice (MFP), Gheorghe Gherghina. \"La finele lunii septembrie mai erau în sectorul public 1,316 milioane angajaţi, iar ca să ajungem la 1,29 milioane de angajaţi trebuie să mai plece până la finele lunii decembrie 26.000, după calculele noastre. (...) Considerăm că avem şansa să ne închidem cu 1,29 milioane de bugetari şi atunci, faţă de salariile actuale, cele diminuate cu 25%, ar merge o majorare medie de 15%, în condiţiile în care nu se mai dă prima de vacanţă şi al 13-lea salariu (...) Dacă avem în vedere anvelopa salarială de 39 miliarde lei, vine un salariu mediu de 1.300 lei net\", a explicat Gherghina la seminarul EU Cofile. Secretarul de stat în MFP a mai arătat că în decembrie 2009 erau 1,378 milioane de angajaţi în sectorul public, astfel că disponibilizările din acest an ar trebui să se ridice la aproximativ 88.000 de bugetari. \"În ceea ce priveşte plecările naturale, cele mai multe au însemnat găsirea de joburi mai bine plătite, mai ales după reducerea de 25%\", a explicat Gherghina. Oficialul MFP a arătat că o serie de reduceri vor mai avea loc la autorităţile locale, pentru că nu toţi cei 50.000 de salariaţi din primării au fost disponibilizaţi, în special cei aflaţi în concedii de odihnă sau de boală. O situaţie similară se regăseşte şi în învăţământ, unde trebuia să plece 15.000 de salariaţi încă din septembrie. O zonă unde mai este loc pentru reducerea personalului până la finele anului este Ministerul Agriculturii, unde au fost programate 3.000 de disponibilizări, dar nu toate au fost efectuate. Gherghina a confirmat că în scrisoarea către FMI şi Comisia Europeană s-a convenit ca salariul minim stabilit de Guvern să nu crească cu mai mult de rata inflaţiei din ultimii doi ani, respectiv până la 670 de lei. În precedenta scrisoare de intenţie către FMI, Guvernul îşi menţinea angajamentul de a concedia 74.000 bugetari până la sfârşitul anului, după ce disponibilizase deja 27.000 salariaţi, precum şi intenţia de a renunţa la minimum 15.000 angajaţi în 2011.