România, fără speranţă de viaţă

17 octombrie a fost declarată Ziua Mondială pentru Eradicarea Sărăciei, ocazie cu care organizaţiile internaţionale trag un semnal de alarmă privind cotele sărăciei la nivel global: un om din şapte trăieşte în prezent în sărăcie. În România, rata sărăciei este de aproximativ 23%, potrivit datelor pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, iar rata mortalităţii infantile este dublă faţă de media UE. De asemenea, ţara noastră ocupă ultimul loc în UE în privinţa speranţei de viaţă. GlaxoSmithKline (GSK) derulează în România, precum şi la nivel global, programe alături de cele mai importante organizaţii non-guvernamentale, menite să contribuie la eradicarea sărăciei, reducerea mortalităţii infantile şi creşterea speranţei de viaţă. „Sărăcia este unul dintre cei mai importanţi factori de risc pentru multe dintre bolile mileniului, iar milioane de oameni ajung să moară anual în întreaga lume pe acest fond. HIV/SIDA, tuberculoza şi malaria sunt numai câteva dintre bolile care provoacă un număr important de decese, atât pe fondul sărăciei, cât şi pentru că bolnavii din medii defavorizate nu au acces la tratamentul necesar”, se arată într-un comunicat al GSK. Banca Mondială estimează că aproximativ 1,3 miliarde de oameni din întreaga lume trăiesc în sărăcie (cu puţin peste un dolar pe zi, iar cele mai recente date furnizate de Organizaţia pentru Alimente şi Agricultură, parte a Naţiunilor Unite (FAO) arată că, din totalul populaţiei globale, de 7 miliarde de oameni, aproximativ 925 de milioane suferă din cauza foametei, cei mai afectaţi fiind copiii. Astfel, sărăcia are un rol determinant în decesul a cel puţin cinci milioane de copii, în fiecare an, în întreaga lume. În privinţa României, rata sărăciei a crescut cu cinci procente în perioada 2005-2008. Sărăcia afectează în prezent 23% din populaţia ţării, potrivit celor mai recente date furnizate de Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile. România este unul dintre statele membre UE care cheltuieşte cel mai mic procent din PIB (14%) pentru protecţia socială, faţă de o medie UE de 27%. Pe de altă parte, procentul alocat sistemului de sănătate din România este de aproximativ 3,8% din PIB, ceea ce ne plasează cu mult sub media europeană (7-8%) sau chiar sub media ţărilor din Africa (5,9%). Cumulaţi, aceşti factori au consecinţe ce nu trebuie neglijate. România ocupă ultimul loc în UE în ceea ce priveşte speranţa de viaţă – 72,7 ani, în medie, în comparaţie cu media UE, de 77,5 ani, o diferenţă de aproape cinci ani, potrivit raportului „Health at a Glance”, publicat în decembrie 2010 de către Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD). România are, de asemenea, cea mai ridicată rată a mortalităţii infantile din Europa, cu zece copii care mor la fiecare 1.000 de naşteri, o rată dublă faţă de media europeană.