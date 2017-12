România, grânarul Europei

08:53:22 / 01 Aprilie 2014

afacerea ta

exemplu de afacere de miliarde pe an prin prostirea taranului roman....iei teren an arenda de la proprietar-taran .semeni grau .iei subventia de 170 euro la ha care ati acopera toata cheltuiala - exemplu la 10 hectare cu 3000 kg la ha=30 tone ai dai la taran 400kg la ha .an total 4tone ori 0.60 lei per kg=2400lei profit di care trebuie taranu sa plateasca impozit pe profit cam 400lei plus impozitul la primarie anuAL 500lei deci ramane cu 1500 lei= arendasu este cel castigat care ramane cu diferenta de 2600kg la ha adica 26 de tone ori 0.6o lei kg =15600lei ramasi an buzunarul arendasului