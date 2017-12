România, „grânarul“ gazelor naturale europene?

Producția de gaze naturale a României va crește în următorii trei ani cu 4,5%, în timp ce importurile se vor menține la nivelul din 2016, conform estimărilor oficiale ale Comisiei Naționale de Prognoză (CNP). Astfel, producția de gaze va crește de la 8,46 milioane tone echivalent petrol (tep) în 2016 la 8,46 milioane tep în 2017 (plus 1,3% anual), la 8,585 milioane tep în 2018 (plus 1,5%) și 8,73 milioane tep în 2019 (plus 1,7%). În schimb, potrivit CNP, importurile de gaze nu se vor modifica până în 2019, ele urmând să fie de 290.000 tep anual. Importurile de gaze naturale utilizabile vor reprezenta 2,4% din totalul importurilor de resurse energetice primare în 2017 și 2018 și 2,3% în 2019. Resursele energetice ale României vor ajunge în 2017 la 42,065 milioane tep, în urcare cu 1,2% față de acest an; din total, 40,665 milioane tep sunt resurse de energie primară, din care 25,945 milioane tep reprezintă producția, 11,87 milioane tep - importul, iar 2,95 milioane tep - stocul de la începutul anului. De asemenea, 1,4 milioane tep reprezintă depozite de energie în transformare. Cea mai mare parte a resurselor, respectiv 31,715 milioane tep, va alimenta consumul intern al țării, iar 6 milioane tep vor merge la export. Totodată, la finele anului viitor, CNP estimează că va mai exista un stoc de 4,35 milioane tep. Din totalul consumului intern, trei milioane tep sunt pentru consumul sectorului energetic, 1,03 milioane tep reprezintă pierderile, iar 25,5 milioane tep sunt disponibile pentru consumul final. În următorii doi ani, resursele energetice vor fi în creștere cu 1,3%, anual, urmând să ajungă la 42,605 milioane tep în 2018 și la 43,165 milioane tep în 2019. Prognoza actuală a CNP este în ușoară scădere față de cea din primăvară.