România iese din categoria ţărilor care riscă să intre în imposibilitate de plată

România iese, în 2009, din categoria ţărilor care riscă să intre în imposibilitate de plată, ca urmare a faptului că deficitul de cont curent şi, implicit, nevoia de finanţare externă se ajustează rapid ca efect al scăderii cererii interne, precizează Royal Bank of Scotland (RBS). RBS menţionează că includerea Ungariei, Letoniei, României şi Ucrainei, într-un raport realizat de bancă, în categoria ţărilor cu potenţial de risc are loc în urma faptului că toate cele patru ţări au fost obligate să apeleze la Fondul Monetar Internaţional (FMI) pentru fonduri de urgenţă, în decursul ultimului an. Totuşi, România iese din categoria de risc în 2009, întrucît deficitul de cont curent şi, implicit, nevoia de finanţare externă se ajustează rapid ca urmare a scăderii cererii interne, se arată în raport. Statele din Europa de Est au obţinut, din septembrie pînă în prezent, pachete de finanţare externă în valoare totală de 90 de miliarde de dolari pentru a face faţă crizei mondiale. România a convenit, cu FMI, un program de stabilizare a economiei finanţat printr-un acord de finanţare externă de 20 de miliarde de dolari, susţinut de Fond, Uniunea Europeană, Banca Mondială, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Banca Europeană pentru Investiţii. Agenţia Bloomberg a relatat, săptămîna trecută, citînd raportul RBS, că opt state din Europa de Est, printre care România, Ungaria, Polonia, Letonia şi Ucraina, ar putea intra în default (incapacitate de achitare a obligaţiilor financiare) după ce s-au bazat timp de mai mulţi ani pe credite ieftine.