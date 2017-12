România: În 25 de ani s-a triplat numărul de cazuri de cancer de colon

10:00:19 / 23 Iunie 2017

Piata inundata de produse de proasta calitate

Si mai ales, guvernantii sa ia masuri ca piata sa nu mai fie inundata de mezeluri pline de E-uri, sare si grasimi, de carne "proaspata" injectata cu tot felul de substante ca sa tina mai mult si de legume si fructe pline de pesticide. O mama obosita si cu un salariu in jur de 1500 lei pe luna ce alege? Salamuri ieftine, paine alba, legume si fructe din Turcia, Egipt, adica din tari aflate in afara UE si unde normele sunt mult mai laxe. Politicienii se bat pentru functii si bogatia lor, nu pentru sanatatea acestui popor. In 50 de ani, Romania o sa fie de vanzare.