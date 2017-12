România, în a doua semifinală Eurovision 2010

România va concura în cea de-a doua semifinală a competiţiei Eurovision 2010, ce va avea loc pe data de 27 mai, la Oslo. Duminică a avut loc tragerea la sorţi pentru împărţirea ţărilor în semifinale şi, de asemenea, s-a stabilit care dintre ţările calificate direct în finală vor vota în prima semifinală şi care în cea de-a doua. România va avea ca rivali artişti din ţări precum Elveţia, Turcia, Olanda, Bulgaria, Israel, Lituania, Georgia, Irlanda, Slovenia, Ucraina, Suedia, Danemarca, Cipru, Azerbaidjan, Armenia şi Croaţia. Moldova va concura în prima semifinală Eurovision 2010, ce va avea loc pe 25 mai. În cea de-a doua semifinală Eurovision 2010, în care concurează şi România, vor vota, în afară de participanţi, şi Norvegia, Marea Britanie şi Franţa. În prima semifinală au drept de vot Germania şi Spania. Ţările care concurează în prima parte a primei semifinale Eurovision 2010, din 25 mai, sunt: Serbia Finlanda, Rusia, Slovacia, Bosnia şi Herţegovina, Moldova, Letonia, Estonia. În cea de-a doua parte a competiţiei vor concura: Grecia, Islanda, Malta, Portugalia, Macedonia, Belarus, Belgia, Polonia, Albania. Cea de-a doua semifinală Eurovision, din 27 mai, va aduce în competiţie, în prima parte, ţări ca: Elveţia, Lituania, Suedia, Ucraina, Danemarca, Azerbaidjan, Israel, Armenia. Ţările care concurează în cea de-a doua parte a competiţie sunt: Georgia, Turcia, Irlanda, Slovenia, Olanda, Bulgaria, Croaţia, Cipru şi România.

Postul public de televiziune a anunţat şi ordinea în care finaliştii selecţiei naţionale Eurovision 2010 vor intra pe scenă, în competiţia din 6 martie. Concursul va fi deschis de Răzvan Krivach, care va interpreta melodia „Jack Pott”. Vor urma Luminiţa Anghel, Tony Tomas şi Adrian Piper cu piesa „Save Their Lives”. Pe locul al treilea vor intra în concurs Paula Seling şi Ovi, cu piesa „Playing with Fire”, iar pe poziţia a patra se află Dalma, cu „I m Running”. Locul al cincilea pe ordinea intrării în concurs este ocupat de Alexandra Ungureanu, care va interpreta piesa „Crazy”, iar Pasager se află pe locul şase cu „Running Out of Time”. Cu numărul şapte în finala naţională vor intra Lora şi Sonny Flame, cu piesa „Come Along”, pe locul opt - Hotel Fm cu „Come as One”, iar pe poziţia a noua în concurs se află Zero cu „Lay Me Down”. Lucia Dumitrescu, solista care va interpreta piesa „See You In Heaven, Michael”, va urca pe scenă cu numărul 10, iar pe locul 11 se situează Paula Seling şi Kamara, cu melodia „It’s Not Too Late”. Lulu şi The Puppets se află pe cea de-a 12-a poziţie, cu „Searching for the Perfect Emotion”, pe locul 13 - Anda Adam şi Conect-R, cu „Surrender”, pe 14 se află Tina G, cu „Love Is War”, iar pe locul 15 - Alexa, cu piesa „Baby”. Ultimul care va urca pe scena finalei naţionale Eurovision 2010 va fi Cătălin Josan, care concurează cu cântecul „Around Around”.

Finala naţională Eurovision 2010 va avea loc pe data de 6 martie, la Circul de Stat. Gazdele evenimentului vor fi Valentina Pelinel şi Horia Brenciu, iar Gianina Corondan va fi cea care îi va ţine la curent pe telespectatori cu ce se va întâmpla în camera verde.