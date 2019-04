România în care „se poate“

România împlinește 30 de ani de libertate. În acești 30 de ani, Partidul Social Democrat s-a aflat cel mai mult timp la guvernare, adică mai bine de 21 de ani. PSD este partidul care s-a opus constant modernizării României.

PSD - de la Iliescu la Dragnea - a blocat dezvoltarea noastră și irosit două treimi din acești ani. În toți cei 30 de ani, România liberă și europeană a trăit direct sub amenințarea PSD.

De doi ani și jumătate am fost cu toți martorii unui desant politic fără precedent chiar și pentru PSD. Guvernarea PSD și ALDE a luat România prizonieră. Pesediștii zic că au câștigat alegerile și că asta explică și justifică totul.

Știa România în 2016 că principala preocupare a PSD - ALDE este salvarea lui Dragnea și a acoliților lui de dosarele penale? Nu, pentru că ei nu au spus nimic despre asta.

Românii nu au știut că PSD și ALDE vor ataca Uniunea Europeană ca să-și acopere propriile minciuni și nerealizări, că vor ajunge să refuze fonduri europene, după ce n-au fost în stare să valorifice beneficiile uriașe oferite României de apartenența la UE.

Știau românii înainte de alegeri că PSD și ALDE vor îngenunchia moneda națională și că asta va scumpi totul? Nu, pentru că ei nu le-au spus nimic.

Știa România că vorbele frumoase despre spitale, școli, autostrăzi, investiții sunt doar minciuni sfruntate vândute în campanie și aruncate la coșul de gunoi odată încheiată ziua votului? Nu, pentru că Dragnea și Tăriceanu nu le-au povestit nimic românilor despre asta.

România nu este proprietatea PSD.

România este țara oamenilor cinstiți și muncitori, cu griji și speranțe, cu familii și prieteni, cu valori și principii curate transmise de la părinți și bunici, cu dorința unui viitor mai bun.

Vreau de acum încolo să vorbesc despre România în care dorim cu toții să trăim, România noastră, România copiilor noștri.

România noastră este europeană și este a tuturor românilor, cu democrație puternică, oameni liberi, valori europene care se îmbină și coexistă armonios cu cele naționale. O Românie cu adevărat demnă, o Românie în primul rând a Uniunii Europene.

România noastră este cea a dreptății. Dreptate pentru toți. Legi făcute pentru toți, nu doar pentru un om sau un grup de privilegiați.

România noastră este curajoasă, unde oamenii văd nedreptatea și luptă împotriva ei în stradă, pe ploaie și frig. Care văd legile strâmbe și se ridică să le îndrepte.

România noastră este o Românie sănătoasă. O țară grijulie și prietenoasă cu oamenii ei, cu spitale moderne, curate, în care românii să se simtă respectați.

România noastră este o Românie competentă și educată, cu școli în care tinerii sunt pregătiți bine și învață lucruri care îi vor ajuta mai târziu să obțină un loc de muncă.

România noastră este România în care se poate - cu localități unde îți dorești să trăiești și de care ești mândru.

România noastră este România acasă pentru toți românii. O mamă bună pentru cei de acasă și pentru cei plecați afară. Un loc unde îți place să trăiești și să te întorci oricând dorești.

Există speranță pentru o Românie care să fie o sumă a tuturor acestor Românii.

Speranța o clădesc oameni drepți, curajoși, educați și competenți. Ei vorbesc despre lucruri pe care le-au făcut deja. Acești oameni sunt peste tot în România. Mulți dintre ei, o spun cu toată modestia, sunt în PNL, colegi de-ai mei de toată isprava.

Alături de colegii mei, avem la activ bătălii purtate și câștigate în Parlamentul European. Acolo ne-am luptat pentru România și români. Am condus negocierile pentru bugetul Uniunii Europene și am obținut mai multe fonduri pentru România. Am reușit să aducem beneficii pentru IMM-uri românești. Am eliminat taxa de roaming pentru români și pentru ceilalți cetățeni din UE. Am adus bani pentru fermierii noștri păgubiți de pesta porcină, burse europene „Erasmus” pentru tinerii români, am apărat locurile de muncă ale multor compatrioți și independența justiției din România.

Oamenii din PNL au ținut cu România la Bruxelles!

La PNL sunt primari care au reușit să schimbe în bine fața comunităților, au adus bani europeni și i-au folosit pentru ridicarea localităților lor din care oamenii nu mai pleacă, ci vin să trăiască. Orașele pe care le conduc se compară cu orașe cunoscute din Vest. Oradea, Brașov, Cluj, Sibiu, Timișoara, Suceava, Sinaia - sunt exemple care spun o singură poveste: se poate și în România.

Oamenii din PNL au arătat că se poate în România!

Poți sta în primul rând în Europa dacă aici, acasă, îi pui pe români în primul rând. România europeană înseamnă să fii european aici, la tine acasă. Casa în care îți place să trăiești, să-ți crești copiii și să-ți mângâi bunicii și părinții. Obiectivul PNL este să aducă Europa în România, aici, acasă. Adică să aducem în România standardele de viață, de educație, de civilizație europene.

România mea nu e doar un vis. Există deja câteva Românii născute din priceperea și patriotismul unor oameni buni care chiar există - unpatriotism curat, nu fals cum e cel clamat de PSD. Patriotismul autentic mișcă lucruri, reclădește speranța.

Merg alături de oameni buni în această competiție și sunt mândru de asta. Îmi doresc din toată inima să mergeți și dumneavoastră alături de noi - pe 26 mai și pe mai departe. (P)