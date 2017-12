România, în grupa principală a CE de handbal masculin Under 20

Echipa naţională de handbal a României Under 20 a reuşit să se califice în grupa principală la Campionatul European, competiţie găzduită de ţara noastră. După un succes cu Polonia (31-27, vineri), “tricolorii mici” au fost învinşi, sîmbătă, de Franţa (20-33), însă au cîştigat, ieri, în faţa Sloveniei (32-30) în meciul decisiv pentru clasarea între primele două echipe ale grupei. Elevii pregătiţi de Otto Heel au urmărit cu mare interes ultimul meci al grupei, cel dintre Franţa şi Polonia, pentru a vedea dacă vor obţine calificarea în turneul locurilor 1-8. Singura condiţie pentru a rata calificarea era victoria Poloniei, însă cum Franţa a cîştigat, cu 31-27, România a acces în grupa principală. România face parte din Grupa I, alături de Franţa, Suedia şi Spania. În această grupă România intră cu punctele acumulate în prima fază a competiţiei din meciul Franţa şi va evolua doar împotriva Suediei şi Spaniei. Clasamentul Grupei I arată astfel: 1. Franţa 2p (golaveraj +13), 2. Suedia 2p (+5), 3. Spania 0p (-5), 4. România 0p (-13). România va juca marţi, de la ora 15.00, împotriva Suediei.

Rezultatele din weekend - sîmbătă: Estonia - Suedia 26-42 (B), Cehia - Croaţia 32-32 (C), Ungaria - Spania 29-36 (B), Germania - Serbia 30-27 (C), România - Franţa 20-33 (A), Portugalia - Danemarca 22-34 (D), Polonia - Slovenia 34-26 (A), Slovacia - Rusia 22-36 (D); duminică, Ungaria - Estonia 33-31 (B), Germania - Cehia 26-24 (C), Suedia - Spania 34-29 (B), Croaţia - Serbia 15-24 (C), România - Slovenia 32-30 (A), Slovacia - Portugalia 24-30 (D), Polonia - Franţa 27-31 (A), Danemarca - Rusia 25-17 (D).