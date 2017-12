România, în grupa principală la CM de handbal feminin

Deşi Campionatul Mondial de handbal feminin din China a debutat sâmbătă, prima partidă cu adevărat importantă pentru reprezentativa ţării noastre a avut loc ieri. Elevele lui Radu Voina au întâlnit, în al treilea joc din Grupa C, selecţionata Ungariei, în faţa căreia s-au impus cu 31-25 (16-7), reuşind calificarea matematică în grupele principale. Româncele au început din nou ezitant meciul, aşa cum au făcut-o şi în partida cu Japonia, iar adversarele s-au menţinut în avantaj până în min. 12. Jocul bun cu pivotul a dus la primul avantaj pentru România, 5-4, abia în min. 13. Diferenţa de pe tabelă a crescut treptat, iar finalul primei reprize a aparţinut reprezentativei noastre, care a plecat la cabine cu un avantaj consistent, scor 16-7. Unguroaicele au forţat revenirea în debutul reprizei secunde, dar apărarea noastră a dat roade. A urmat însă o scădere în jocul tricolorelor, dând astfel şanse unguroaicelor să se apropie la două goluri, scor 20-18, în min. 40. Din fericire, Narcisa Lecuşanu s-a dezlănţuit în atac şi a reuşit să alunge emoţiile din tabăra tricoloră în finalul partidei. Pentru România au marcat: Lecuşanu 12g, Neagu 6g, Gâlcă-Stanca 5g, Vărzaru 4g, Puşcaşu 3g şi Meiroşu 1g. În ciuda victoriei, România a pierdut poziţia de lider al Grupei C, aceasta fiind preluată de Norvegia, care s-a impus, tot ieri, în partida cu Chile, scor 44-15. Tot în Grupa C, Japonia a remizat cu Tunsia, scor 31-31. Clasament Grupa C: 1. Norvegia 6 puncte (golaveraj: +55); 2. România 6p (+49); 3. Ungaria 4p; 4.Tunisia 1p; 5. Japonia 1p; 6. Chile 0p. Astăzi este prima zi de odihnă la CM, iar miercuri, de la ora 15.15, România va întâlni Tunisia.