România, în pragul falimentului

România nu mai poate fi salvată de la dezastrul economic, a declarat, vineri, la Constanţa, analistul economic Ilie Şerbănescu, în cadrul seminarului „Probleme actuale ale economiei globale”, organizat de Facultatea de Ştiinţe Economice Constanţa, cu prilejul împlinirii a 20 de ani de învăţământ economic. „Nu se mai pot face multe lucruri deoarece nu avem bani, iar cei care se laudă că fac şi dreg au o economie echilibrată nu una dezarticulată. Deocamdată, urmează o perioadă de suferinţă, fără să fie creionat un scenariu al unei perspective mai bune”, a afirmat Şerbănescu. El a spus că toată criza, inclusiv cea din Occident este una politică. „Nu economiştii au adus ţara în dezastru. România este în prag de faliment, fără îndoială. În momentul în care o ţară ajunge în situaţia de a amputa atât de sever pensiile şi salariile înseamnă că nu mai are nimic. Nimeni nu e nebun să vrea să facă aceste amputări, aşa de dragul amputărilor, le face pentru că nu mai are încotro. Deci, dacă nu mai are încotro, înseamnă că s-a ajuns la prăpastie. Părerea mea este că poate mai există o soluţie pentru a se ieşi din recesiune, dar nu şi din criză. Aceasta este deja implicită, inerentă modelului economic al României. Şi nu se va putea ieşi din criză decât dacă se iese din acest model economic şi nu văd cine ar putea s-o facă. Ce numesc model economic? Este modelul unei ţări... Consum fără producţie, importuri fără exporturi, maşini fără şosele, hypermarketuri fără fabrici, bănci fără economie reală, fără industrie, fără agricultură, mâncăm numai din import, eu cel puţin asta nu pot s-o numesc economie. Şi atunci mă gândesc cum să ieşim din aşa ceva? Ne-ar trebui încă 20 de ani să ieşim din aşa ceva”, a subliniat Şerbănescu. Analistul economic a adăugat că România are, în prezent, datorii de circa 90 de miliarde de euro, datorie care nu se ştie cu ce va fi plătită. „Datoria asta nu se poate plăti. Nici nu mai avem ce vinde, nici dacă ne vindem nu facem atât”, a spus Şerbănescu. Prezent la eveniment, directorul general al Institutului Naţional de Cercetări Economice, Mircea Ciumara a declarat că, din păcate, experienţa ultimilor ani i-a demonstrat că politicienii nu au nevoie de economişti. El a spus că, dacă în anul 1990, tot mai mulţi economişti erau înregimentaţi în partide politice, cu timpul, aceştia s-au retras dezamăgiţi de clasa politică. „Cu specialiştii care există în Institutul Naţional de Cercetări Economice am putea face nu un guvern, ci două, dar aceştia nu mai vor să audă de politică. În acelaşi timp, nici guvernanţii nu mai au nevoie de economişti. Dacă din 1952 şi până în 2008 nu a existat vreun guvern al României în care să nu existe cel puţin un cercetător în domeniul economic, în 2009, lucrurile s-au schimbat, iar ca ministru de finanţe am avut un inginer metalurg”, a afirmat Ciumara.