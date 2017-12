România, în presa internaţională

Evenimentele din ultimele zile din România nu au trecut neobservate. Cotidianul elveţian Le Temps titrează „Opoziţia vrea capul preşedintelui”, într-o analiză realizată de un expert de la Institutul pentru Relaţii Internaţionale şi Strategice (IRIS), adăugând însă că aceasta este unită doar de neîncrederea în Guvern. Cotidianul elveţian evocă scenele de violenţă de pe străzile din Bucureşti, adăugând că acestea sunt “surprinzătoare în România, unde resemnarea socială este regula de bază”. “Opoziţia şi-a fixat ca obiectiv să recupereze fronda socială, motiv pentru care Crin Antonescu, unul dintre liderii Uniunii Social-Liberale (USL), o coaliţie de trei partide, a cerut organizarea de alegeri anticipate”, comentează Le Temps. “Traian Băsescu este la fel de nepopular astăzi pe cât de popular era în 2008. Visul s-a spulberat. Cel care este adeseori numit “Berlusconi al Balcanilor”, pentru că are aceeaşi charismă, vulgaritate şi machism ca fostul premier italian, acum nu mai este susţinut”, a declarat directorul departamentului de cercetare la IRIS, specializată pe România, Catherine Durandin. Durandin a continuat spunând că românii resimt o nedreptate imensă: corupţia, nepotismul şi un regim fiscal care îi favorizează pe cei bogaţi au agravat, mai mult decât în alte părţi, inegalităţile. “Furia creşte împotriva austerităţii decise de Guvern în 2010 pentru a se supune FMI: reducerea cu 25% a salariilor funcţionarilor, precum şi reducerea pensiilor. În plus, familiile resimt povara datoriilor contractate în perioada de creştere economică, între 2000 şi 2008”, susţine Durandin. Analistul mai spune că, în ciuda protestelor, “demisia nu este deja obţinută, nu îi stă în fire preşedintelui, care ar putea în schimb să deturneze furia românilor şi să o canalizeze împotriva Europei. Cu atât mai mult cu cât îi reproşează Bruxelles-ului că nu face nimic pentru a integra România în spaţiul Schengen, un subiect sensibil”. “Mişcarea de protest este un amestec ciudat de studenţi, pensionari şi săraci. Până acum au stat departe de orice afiliere politică. Figurile din Opoziţie care s-au aventurat să meargă în Piaţa Universităţii, inima protestelor, au avut parte de o primire rece. Cum alegerile generale vor avea loc în noiembrie, cererile privind anticipate având mari şanse să nu se concretizeze, protestele marchează începutul campaniei electorale”, susţin jurnaliştii de la The Economis, citându-l pe Sorin Ioniţă, şeful unui grup de analiză din Bucureşti.