România, în Top 10 al Europei, la consumul de bere

Piaţa berii s-a majorat anul trecut cu 4,1%, în funcţie de volum, de la 19,4 milioane hectolitri la 20,2 milioane hectolitri, cu un ritm de creştere inferior celui din 2007, potrivit Asociaţiei patronale Berarii României (ABR). Creşterea pieţei de profil a fost de 9,6% în 2007, de la 17,7 milioane hectolitri la 19,4 milioane hectolitri. „În 2008, piaţa berii a avut un trend ascendent, România intrînd în Top 10 al ţărilor din Europa, cu o producţie de peste 20 milioane hectolitri. Pentru 2009, estimăm că vînzările de bere vor creşte, dar într-un ritm mai lent”, a declarat preşedintele ABR, Shachar Shaine. El a mai precizat că evoluţia vînzărilor este determinată într-o mai mare măsură de sezonul de vară decît de influenţa economică şi speră ca vara din acest an să fie cu mult soare. Anul trecut, consumul mediu de bere a fost de 93 de litri pe cap locuitor, cu patru litri mai mult decît în 2007. Valoarea pieţei berii este estimată, pentru 2008, la 1,6 - 1,7 miliarde de euro, la un preţ de raft de 0,85 - 0,9 euro pentru un litru de bere, potrivit directorului general al ABR, Constantin Bratu. El a mai adăugat că preţul de vînzare al berii din România este unul dintre cele mai scăzute din Europa, doar în Bulgaria fiind consemnat un preţ mai mic. Reprezentanţii Asociaţiei au evitat să dea o estimare referitoare la procentul de creştere a preţului berii în acest an, indicînd că anul trecut creşterea a fost „în linie cu inflaţia”. În funcţie de tipul de ambalaj, vînzările la PET deţin cea mai mare pondere, respectiv de 46,5%, din totalul livrărilor de bere, în creştere faţă de 45,6% în 2007. Pe de altă parte, cel mai mare avans, de 25%, a fost înregistrat de berea la doză, care a crescut în 2008 de la 10,4% la 13% din volumul total. Celelalte două segmente, sticla şi draft, au consemnat o scădere a ponderii vînzărilor, la 37,5%, respectiv 3%. “Evoluţia vînzărilor pe tipuri de ambalaj reflectă modul în care berea este consumată în România. Astfel, 70% din bere este consumată acasă. Acest lucru a fost determinat şi de dezvolatarea reţelelor de retail, motiv pentru care şi vînzările de de bere în ambalaje pentru consumul acasă (PET, doză - n.r.) au crescut foarte mult”, a precizat Shaine. Importurile de bere au crescut anul trecut de la 180.000 de hectolitri la 500.000 de hectolitri, iar volumul importurilor s-a majorat, la rîndul său, de la 26.000 de hectolitri la 60.000 de hectolitri, potrivit ABR, care citează datele Institutului Naţional de Statistică. Membrii ABR sînt companiile multinaţionale InBev Romania, Heineken Romania, United Romanian Breweries Bereprod, Ursus Breweries şi, de la începutul acestui an, producătorul local Romaqua Group. Producătorii deţineau, cumulat, în 2008, o cotă de aproximativ 80% din volumul vînzărilor de bere din România, avînd 12 unităţi de producţie pe plan local. Anul trecut, vînzările membrilor Asociaţiei, fără a include şi producţia Romaqua, au crescut cu 8,6%, de la 15,15 milioane hectolitri la 16,46 milioane hectolitri. Investiţiile membrilor asociaţiei au cumulat anul trecut 200 milioane euro.