România, în top 10 european la accidente mortale cauzate de alcool

Citate despre vin

MIGUEL DE CERVANTES "Este bine sa ne amintim ca exista cinci motive pentru a bea: venirea unui prieten, setea cuiva, frica de sete pe viitor, gustul excelent al vinului, sau oricare alt motiv." PROVERB LATIN "Noaptea, iubirea si vinul nu indeamna la nimic cumpatat." OVIDIUS "Tu, cel ce iubesti vinul, nu lasa niciodata via sa sufere." VALERIU BUTULESCU "O sticla de vin contine mai multa filozofie in ea decat orice alta carte din lume" LOUIS PASTEUR "Oamenii sunt ca vinul: timpul ii acreste pe cei rai, dar sporeste calitatea celor buni." CICERO "Intelepciunea nu apare automat cu varsta. Nimic nu apare. E adevarat ca unele vinuri se innobileaza cu varsta. Dar doar daca strugurii au fost de calitate." ABIGAIL VAN BAUREN "Imi place vinul rosu pentru ca este mai sofisticat, mai complex si mai matur. Seamana un pic cu mine, nu mai e tanar dar nici batran inca." MICK HUCKNALL "Singurele minuni apartin naturii. Torni in vie apa si creste vin." VASILE GHICA "Acolo unde nu exista vin, nu exista dragoste." EURIPIDE "Vinul este o poezie imbuteliata." ROBERT STEVENSON "Sa fie dragostea noastra ca un vin bun, sa creasca mai puternic odata cu varsta." VECHI TOAST ENGLEZ "Vinul este inocent, doar betivul este vinovat." PROVERB FRANCEZ "Distingem in apa propriul chip; dar in vin vedem inima celuilalt." PROVERB FRANCEZ "Un butoi de vin poate face mai multe miracole decat o biserica plina de sfinti." PROVERB ITALIAN "Apa pentru piele, vinul pentru vitalitate." PROVERB ITALIAN "Daca lipseste vinul, lipseste tot." PROVERB LATIN "Putin vin este un antidot contra mortii, in cantitate mare este otrava vietii." PROVERB PERSAN "Masa fara vin este o zi fara soare." LOUIS PASTEUR "Cu cat mai puternica este betia, cu atat vinul este mai amar." PARINTELE GABRIELLE d'ANNUNZIO "Cine nu iubeste deloc vinul, femeile, cantecul, va ramane prost toata viata." MARTIN LUTHER "Bucataria buna si vinul bun este paradisul pe pamant." HENRIC IV "A sti sa bei vin este o adevarata stiinta." VOLTAIRE "Cu un pahar de vin castigi un prieten; ca sa-l mentii nu-ti ajunge un butoi."