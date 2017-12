România, în topul medaliilor la CE de tenis de masă

Prezentă la Campionatele Europene de tenis de masă rezervate senioarelor şi seniorilor, desfăşurate săptămâna trecută la Herning (Danemarca), cu 11 sportivi, delegaţia României a înregistrat o performanţă de excepţie. Tricolorii au ocupat locul secund în clasamentul medaliilor, graţie medaliei de aur obţinută de constănţeanca Eliza Samara (CS Farul) şi Daniela Dodean la dublu feminin şi celei de bronz obţinută de Adrian Crişan la simplu masculin. Românii au fost depăşiţi doar de Germania, cu patru medalii, şi au fost la egalitate cu Austria. Unul dintre cei care a pus umărul la această reuşită a fost antrenorul lotului feminin, constănţeanul Viorel Filimon.

„Am ieşit campioni europeni la dublu feminin, dar nu fără emoţii. Am avut meciuri extrem de grele, în semifinală, când fetele au fost conduse de nemţoaice cu 3-2, dar au avut o revenire formidabilă şi, după un time out, la 7-7, au întors jocul şi au câştigat clar setul decisiv, dar mai ales în finală, pe care o credeam mult mai uşoară. A fost o reeditare a finalei de anul trecut, de la Gdansk, când noi am condus cu 3-0, doar că de această dată adversarele au reuşit să aibă acelaşi avantaj, pe un joc mai neclar al fetelor noastre. A venit apoi o revenire fantastică şi am câştigat titlul. Este un rezultat deosebit pentru sportul constănţean şi cel românesc, care se va repeta în anii viitori, pentru că Samara şi Dodean formează un cuplu omogen şi sudat. Fetele pot câştiga în faţa oricărui dublu din lume, chiar şi împotriva chinezoaicelor. La simplu, Samara şi Dodean au pierdut la limită, cu 3-4, în faţa jucătoarelor care au ajuns până în finală. Poate că au avut prea multă încredere că vor ajunge în semifinale şi îşi vor asigura o medalie, iar faptul acesta le-a făcut să aibă emoţii şi s-au întâmplat aceste surprize neplăcute”, a mai spus Filimon.