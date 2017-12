România, în topul pieţelor pentru energii regenerabile

România ocupă locul 22 într-un clasament al celor mai atractive 30 de pieţe pentru energii regenerabile realizat de compania de consultanţă Ernst&Young. Ernst&Young notează că, deşi la finele anului trecut România avea instalaţi doar 14 MW în turbine eoliene, puterea instalată ar putea urca la sfârşitul acestui an la 560 MW, respectiv 5.000 MW până în 2020. În privinţa energiei solare, deşi ar putea produce 1,2 TWh de energie pe an, România are instalate panouri fotovoltaice cu o putere de doar 500 kWh. Cel mai mare investitor în energie eoliană în România este grupul ceh CEZ. Primele locuri în clasamentul Ernst&Young sunt ocupate, în ordine, de China, SUA şi Germania. Top 10 este completat de India, Marea Britanie, Italia, Franţa, Spania, Canada şi Portugalia.