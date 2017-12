România, în topul ţărilor cu record la insolvenţe

România ocupă locul 10 din 42 de ţări într-un top Euler Hermes după creşterea numărului de insolvenţe în 2014, fiind inclusă în grupa ţărilor cu nivel-record de firme intrate în incapacitate de plată şi care "se chinuie" să se stabilizeze, însă pentru acest an este estimată o scădere uşoară, de 1%. Potrivit estimărilor firmei de asigurare de credit comercial, anul trecut numărul insolvenţelor în România a crescut cu 5%, de la 29.997 în 2013 la circa 31.500 de firme, iar pentru 2015 estimează o scădere de 1%. În funcţie de evoluţia insolvenţelor din 2014, România a fost plasată pe locul 10 în lume din cele 42 de firme analizate de Euler Hermes, după Singapore (25%), Ungaria (12%), Italia (10%), Maroc (10%), Cehia (10%), Letonia (7%), Rusia (7%), Norvegia (6%) şi Slovacia (6%). "Ţările cu un nivel mare de insolvenţe şi care se chinuie să se stabilizeze sunt Franţa, Italia, Finlanda, Grecia, Norvegia, Ungaria, Cehia, Slovacia, România şi Maroc", se arată în raport. Pe fondul estimării scăderii insolvenţelor în 2015, România va coborî zece poziţii în topul mondial. În Europa Centrală şi de Est (Rusia, Turcia, Polonia, Cehia, Ungaria, Slovacia, Lituania, Letonia şi Estonia Lithuania), România este liderul detaşat după numărul de firme care au ajuns în incapacitate de plată în ultimii doi ani şi îşi va menţine poziţia şi în 2015, chiar dacă se estimează o scădere a insolvenţelor. Spre comparaţie, în Rusia au fost aproape 10.000 de insolvenţe în 2014 (+10% în 2015), în Polonia sub 1.000 (+1% în 2015), în Cehia circa 6.500 (+8% în 2015) şi în Ungaria puţin peste 15.000 (-4%, estimare pentru acest an).

Printre cele mai mari insolvenţe înregistrate anul trecut, potrivit Euler Hermes, se numără cea a procesatorului şi producătorului de carne şi produse din carne Elit, cu afaceri de 87 milioane de euro, a firmei de construcţii Selina, cu o cifră de afaceri de 16 milioane de euro, Planoil, din domeniul vânzărilor de combustibil în magazine specializate (afaceri de 138 milioane de euro), Synergy Invest din domeniul imobiliar (45 milioane de euro), Electrocentrale Galaţi (44 milioane de euro), Vegetal Trading, procesare carne şi produse din carne (115 milioane de euro), Marex, procesator de carne şi producător de produse din carne (110 milioane de euro). Tot din domeniul cărnii, firma Pro Meat Fresh, cu afaceri de 41 milioane de euro, a intrat anul trecut în insolvenţă, dar şi grupul Agroli, cu afaceri de 33 milioane de euro, din domeniul agricol şi Avicola Crevedia (72 milioane de euro).

Datele din studiul Euler Hermes s-au bazat pe evoluţia clienţilor din portofoliul propriu până la sfârşitul lunii noiembrie. Oficiul Naţional al Registrului Comerţului a raportat la finele lunii noiembrie o scădere a numărului de insolvenţe cu 27%, la 19.700 de firme.