România, încă atrăgătoare pentru investitori

Ţara noastră devine din ce în ce mai atractivă pentru derularea investiţiilor străine. Cel puţin acest lucru reiese într-un studiu al firmei de consultanţă A.T. Kearney, care a testat percepţia directorilor din cele mai mari companii din lume, iar România se clasează pe locul 16, între cele mai atractive 25 de destinaţii pentru investiţiile străine din lume. În acest top, România se află înaintea Cehiei sau Rusiei, două ţări cu renume mondial pentru plasarea capitalului cu scopul obţinerii profiturilor. Ca şi în 2007, China este considerată, în continuare, cea mai bună ţintă pentru derularea investiţiilor, iar următoarele două poziţii sunt ocupate de Statele Unite şi India. A.T. Kearney foloseşte pentru comparaţie un studiu din 2007, în care România nu a fost inclusă printre cele mai atractive 25 de economii. Topul este completat, pe următoarele locuri, de Brazilia (locul 4), Germania (locul 5), Polonia (locul 6), Australia (locul 7), Mexic (locul 8), Canada (locul 9) şi Marea Britanie (locul 10). Din Europa au fost incluse şi Franţa, care s-a situat pe poziţia13, Cehia după România, Rusia pe 18, iar Turcia pe 23. Studiul A.T. Kearney mai arată că investiţiile străine directe din 2011 vor rămâne, probabil, la un nivel scăzut, directorii de companii consultaţi fiind încă precauţi la realizarea investiţiilor în actualul climat economic şi se aşteaptă ca economia mondială să nu îşi revină mai devreme de 2011. Jumătate din companiile consultate amână investiţiile ca rezultat al incertitudinilor de pe piaţă şi a dificultăţilor în obţinerea de finanţare. Specialiştii A.T. Kearney remarcă că investitorii urmăresc siguranţa, iar percepţia faţă de statele cu economii dezvoltate a crescut pentru 2011. \"Companiile caută antidotul nesiguranţei şi vor din ce în ce mai mult să investească în „străinătatea apropiată”\", a declarat preşedintele şi directorul operaţional al A.T. Kearney Paul A. Laudicina. Din directorii consultaţi, 72% consideră că regiunea Asia-Pacific va scoate lumea din criză, în timp ce doar 15% se bazează pe America de Nord şi 6%, pe Europa.