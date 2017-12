România, independentă energetic în 10 ani!

Premierul Victor Ponta a profitat de timpul liber prilejuit de mini-vancanţa de 1 Mai şi Paşte pentru a efectua o vizită pe platformele marine OMV-Petrom. După vizita din largul mării, premierul a anunţat că Petrom va investi în perioada imediat următoare peste 300 de milioane de euro pentru noi sonde. “Am fost pe platformele din Marea Neagră. Primul sentiment pe care-l am este de foarte mare mândrie pentru că am văzut realizările tehnologice cu totul şi cu totul excepţionale, o platformă în mijlocul mării nu este chiar cel mai simplu lucru din lume, realizări care au aparţinut românilor. E vorba de zeci de ani de experienţă. Este vorba de condiţii extrem de dificile, de invenţii care aparţin celor de la Petrom şi faptul că în acest moment o parte importantă a producţiei de ţiţei şi de gaze vine din această zonă. Ca posibilitate de dezvoltare a României este fantastic”, a declarat Ponta. Premierul a afirmat că ideea de a avea independenţă energetică şi de a avea în anii care urmează chiar capacitatea de a deveni acel mare producător regional pentru România nu este un vis, nu este o simplă propagandă, este o realitate. “Din partea Guvernului va exista tot sprijinul pentru investiţii, în aşa fel încât într-o perioadă de timp producţia de gaze şi de ţiţei din Marea Neagră va putea acoperi integral necesităţile industriei şi populaţiei româneşti şi va face din România un jucător cu adevărat important pe această piaţă”, a spus Ponta. El a afirmat că, în 4-5 ani, România poate deveni independentă din punctul de vedere al gazelor. “Pentru un premier este un timp îndelungat, însă pentru companii este scurt. În 4-5 ani nu vom mai importa gaze dintr-un anumit loc (Rusia - n.r.). Pe 22 mai va avea loc un Consiliu al Europei pe tema independenţei energetice. Ţările membre au o problemă pentru că sunt nevoite să importe gazul. România va fi privilegiată din acest punct de vedere, lucru de care va trebui să profităm la maximum. De asemenea, din discuţiile pe care le-am avut cu specialiştii, am înţeles că, în 10 ani, România poate deveni independentă energetic din toate punctele de vedere, lucru care nu poate decât să ne bucure şi să ne dea speranţe”, a mai spus Ponta.