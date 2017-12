România înfruntă Armenia, la București

Partidele pe care reprezentativa de fotbal a României le va susţine în cadrul preliminariilor Campionatului Mondial din 2018, cu Armenia (vineri, 1 septembrie, de la ora 21.45, pe Arena Naţională din Bucureşti, în direct la TVR 1) şi cu Muntenegru (luni, 4 septembrie, de la 21.45, la Podgorica, în direct la TVR 1), vor fi decisive în lupta tricolorilor pentru a mai păstra şanse la o clasare pe locul secund în grupa E.

Întâlnirea de vineri seară, de la București, se anunță una dificilă pentru jucătorii conduși de selecționerul Christoph Daum, care mai speră într-un miracol, cu toate că declarațiile tricolorilor nu mai sunt așa de optimiste.

„Chiar dacă toată lumea critică selecționerul, cred că noi suntem vinovați pentru că nu am avut evoluții extraordinare. Nu am reușit să câștigăm și nu am evoluat la nivelul calităților noastre. Cred că Armenia are câțiva jucători buni. Cunoaștem slăbiciunile adversarilor și sperăm că vom reuși să facem un joc bun, care să ne aducă victoria”, a spus fundaşul Vlad Chiricheş.

„Ca antrenor am trecut prin tot felul de situații. Sunt optimist că vom face un meci bun și vom avea un rezultat bun. Nu îmi este teamă de reacția publicului. După meciul cu Muntenegru putem discuta chiar şi despre demisie. Vă asigur că nu cerșesc un loc de muncă”, a declarat Christoph Daum.

Formula probabilă de start a tricolorilor: Tătăruşanu - Benzar, Chiricheş (cpt.), Toşca, Cr. Ganea - Pintilii, N. Stanciu - Chipciu, Al. Băluţă, B. Stancu - Fl. Andone.

Antrenorul oaspeţilor, Artur Petrosyan, a declarat la conferința de presă că în echipa sa vor fi multe schimbări faţă de întâlnirea de la Erevan, câştigată de tricolori cu scorul de 5-0, cel mai important lucru fiind prezenţa în teren a mijlocașului Henrikh Mkhitaryan, de la Manchester United

Celelalte meciuri de vineri, din etapa a șaptea a grupei E sunt Kazahstan - Muntenegru (ora 19.00, în direct la Digi Sport 2) și Danemarca - Polonia (ora 21.45, în direct la Digi Sport 1).

Clasament grupa E: 1. Polonia 16p (golaveraj: 15-7), 2. Muntenegru 10p (14-7), 3. Danemarca 10p (10-6), 4. ROMÂNIA 6p (7-7), 5. Armenia 6p (7-14), 6. Kazahstan 2p (4-16).

Tot vineri seară, de la ora 21.45, vor mai avea loc următoarele meciuri în cadrul preliminariilor CM 2018 -

GRUPA C: San Marino - Irlanda de Nord, Norvegia - Azerbaidjan, Cehia - Germania (în direct la Digi Sport 2).

Clasament: 1. Germania 18p (27-1), 2. Irlanda de Nord 13p (11-2), 3. Cehia 9p (9-5), 4. Azerbaidjan 7p (3-9), 5. Norvegia 4p (6-10), 6. San Marino 0p (1-30).

GRUPA F: Malta - Anglia, Lituania - Scoția, Slovacia - Slovenia (în direct la Digi Sport 4).

Clasament: 1. Anglia 14p (10-2), 2. Slovacia 12p (12-4), 3. Slovenia 11p (6-3), 4. Scoția 8p (9-10), 5. Lituania 5p (6-11), 6. Malta 0p (2-15).