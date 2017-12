România, îngropată în datorii

Vicepreşedintele PNL Varujan Vosganian a afirmat, ieri, că, în anii 2009 şi 2010, Cabinetul Boc ar putea să facă o datorie publică pentru români cât au făcut toate guvernele din 1990 până în prezent, la un loc. „E îngrijorător şi arată o dată în plus că e nevoie de o moţiune de cenzură care să înlăture Guvernul Boc. Practic, în doi ani se va dubla o datorie publică începută cu Guvernul Roman şi continuată de toate guvernele post decembriste, până la Guvernul Tăriceanu. Toate acestea arată că 2010 nu începe sub semnul relansării, ci sub semnul stagnării şi cronicizării crizei, care, din criză globală, riscă să se transforme într-o criză românească. Şi eu cred, pentru binele acestei ţări, că deja trebuie să ne gândim întreaga clasă politică la o soluţie post-guvern Boc”, a afirmat Vosganian. El a atras atenţia însă că, dacă România ar avea problemele Greciei, “nu va găsi prieteni cum a găsit Grecia, pentru că aceasta este în zona euro, deci ţările din zona euro au un interes direct să susţină economia Greciei”. În altă ordine de idei, Varujan Vosganian a afirmat că, în ceea ce priveşte moţiunea de cenzură pe care liberalii şi social democraţii o pregătesc împreună, nu ar trebui să se judece în termeni de a cui a fost mai întâi ideea.