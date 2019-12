România înregistrează anual 3.300 de noi cazuri de cancer de col uterin

Managerul Institutului "Matei Balş", Adrian Streinu Cercel, a declarat sâmbătă, la Râmnicu Vâlcea, că în fiecare an se înregistrează în România 3.300 de cazuri noi de cancer de col uterin, femeile active cu vârsta cuprinsă între 15-44 de ani fiind cele mai afectate de această boală. Potrivit acestuia, 1.740 de decese sunt cauzate anual de această boală în România. "În fiecare an, în România se înregistrează 3.300 de cazuri noi de cancer de col uterin, 1.740 decese sunt cauzate de această boală, femeile active cu vârsta cuprinsă între 15-44 de ani sunt cele mai afectate de cancerul de col uterin", a arătat medicul, la un eveniment organizat de Coaliţia Organizaţiilor Pacienţilor cu Afecţiuni Cronice. El a spus că8 din 10 persoane active sexual pot fi infectate la un moment dat cu cel puţin o tulpină de HPV (Human Papillomavirus). "8 din 10 persoane active sexual vor fi infectate la un moment dat cu cel puţin o tulpină de HPV. HPV este al doilea agent patogen responsabil pentru cancer, la nivel mondial. (...) Infecţia persistentă cu una dintre acest tulpini este responsabilă pentru una din trei noi cazuri de cancer atribuit unei infecţii care apar în lume. (...) Infecţia cu HPV este responsabilă pentru 32.000 ani de viaţă pierduţi prematur în România în fiecare an ocupând locul trei după cancerul pulmonar şi cancerul de sân. Infecţia cu o tulpină HPV oncogenică cauzează apariţia a 100% din totalul cazurilor de cancer de col uterin diagnosticate anual, a 88% din totalul cazurilor de cancer anal, 70% din cazurile de cancer vaginal, 50% din cazurile de cancer penian, 48% din cazurile de cancer vulvar", a arătat medicul. Adrian Streinu Cercel a amintit că există 12 tipuri de virus HPV care pot cauza cancer.

PROF. DR. ALEXANDRU RAFILA: VACCINUL ANTI HPV ESTE SIGUR

Preşedintele Societăţii Române de Microbiologie (SRM), Alexandru Rafila, a afirmat sâmbătă, la Râmnicu Vâlcea, că vaccinul utilizat pentru prevenirea infecţiei cu Human Papilloma Virus (HPV) este sigur. "Vaccinul anti HPV este unul sigur. În România, 70.000 sau 80.000 de fete au făcut acest vaccin. Nu a apărut nicio reacţie adversă gravă. Nimic. La nivel global sunt zeci de milioane, dacă nu 100 de milioane de fete, femei care au fost vaccinate şi nu au apărut probleme. (...) Avem dovada că vaccinul nu are nicio legătură cu fertilitatea", a spus Rafila. Potrivit pre;edintelui SRM, în România se face screening doar pentru aproximativ 2% din femei.