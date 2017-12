România înregistrează un deficit record de locuinţe: 1,6 milioane

România are nevoie de 55 de ani pentru a putea ajunge la numărul mediu de locuinţe la o mie de locuitori înregistrat în UE. Potrivit unui raport întocmit de o instituţie financiar-bancară, în prezent, la noi în ţară se înregistrează un deficit de locuinţe de aproape 1,6 milioane de apartamente şi case, adică cel mai ridicat din toată Europa. Pe de altă parte, acelaşi raport plasează ţara noastră pe locul doi din Europa din punct de vedere al costurilor pentru construcţia de locuinţe. În Europa, media de locuinţe la o mie de locuitori se ridică la 450 de unităţi în timp ce România înregistrează o medie de 347 de locuinţe la o mie de oameni, plasîndu-se în urma Slovaciei cu 350 de unităţi. Potrivit aceluiaşi studiu, Ungaria are o medie de 413 de locuinţe, în timp ce Cehia atinge o medie de 427 de locuinţe. În ceea ce priveşte defictul de locuinţe, ţara noastră înregistrează o cifră record, de 1,6 milioane de case în timp ce în Ungaria există o lipsă de doar 370 de mii de case, iar în Cehia puţin peste 230 de mii de locuinţe. Nici ritmul de constucţie a noilor locuinţe nu este foarte rapid. Anual, la noi în ţară se construiesc 30 de mii de locuinţe, în timp ce în Ungaria numărul acestora depăşeşte 41 de mii de unităţi. Numai în Slovacia se construieşte mai puţin ca la noi în ţară, adică 15 mii de locuinţe pe an. Potrivit raportului, România este a doua ţară din Europa, după Austria, în clasamentul celor mai mari costuri de construcţie. Cu toate acestea, specialiştii imobiliari apreciază că integrarea în UE nu va influenţa foarte mult piaţa apartamentelor din moment ce aceştia consideră că ritmul de creştere a preţurilor nu va depăşi 10% pe an. În plus, ei consideră că în maximum doi ani apartamentele din blocurile vechi îşi vor pierde din valoare. În ciuda acestui fapt, constructorii de ansambluri rezidenţiale apreciază că preţurile vor creşte cel puţin la nivelul inflaţiei, însă apreciază că valoarea apartamentelor din centrul marilor oraşe se va dubla.

O altă problemă cu care se confruntă ţara noastră este lipsa de muncitori necalificaţi din constrcţii întrucît cei cu experienţă preferă să plece în străinătate, unde cîştigă de trei pînă la cinci ori mai mult. Înainte de 1990, în România lucrau aprox. 800.000 de muncitori în construcţii iar acum numărul lor abia dacă ajunge la 350.000.