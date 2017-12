România îşi încordează „muşchii” procentuali

În 2013, România are şansa să înregistreze o creştere economică de 2%, cu 0,4 puncte peste prognoză, a declarat ieri consilierul guvernatorului BNR Adrian Vasilescu. „M-am uitat recent pe tabloul celor 33 de state, publicat trimestrial de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat). Lucrurile sunt atât de dramatice, la finele lui martie, încât România, cu avansul ei de 0,7%, este în vârful topului, alături de America (stat care are o creştere tot sub 1%)”, a spus Vasilescu, menţionând însă că se gândeşte şi la posibilitatea ca ţara noastră să nu fi trecut încă prin ce este mai rău. Desigur (şi trebuie să subliniem asta), bătălia în procente nu înseamnă nimic, în condiţiile în care PIB-ul României este mai mic decât cel al New York-ului. Comparaţia cu întreaga Americă este cel puţin forţată. Conform raportului din iarnă al Comisiei Naţionale de Prognoză, România va înregistra în 2013 o creştere cu 1,6% a Produsului Intern Brut, până la 623,3 miliarde lei. (P.N.)