,,România îşi recapătă forţele după victoria lui Ponta\". Acesta este titlul unui articol publicat pe blogul Financial Times, scris de Andrew Macdowall. Jurnalistul britanic a constatat că după victoria Uniunii Social Liberale (USL), care şi-a asigurat două treimi din fotoliile noului Parlament, leul s-a apreciat faţă de euro, iar pieţele par să aibă încredere în viitorul Guvern: “Reacţiile arată că premierul Ponta are un mandat clar pentru a încheia un nou acord preventiv cu FMI şi Uniunea Europeană”. El crede că o nouă înţelegere cu Fondul ar putea întări încrederea investitorilor în România. În articol se mai arată că că, deşi Traian Băsescu ar putea numi un alt premier în locul lui Ponta, “acest scenariu este puţin probabil, având în vedere dimensiunile victoriei USL”. Ziaristul scria a doua zi după alegeri, într-un comentariu postat pe blogul publicaţiei, că deşi alegerile sunt tranşate, ceea ce se va întâmpla pe viitor nu este clar încă, în timp ce \"vicleanului\" Băsescu îi rămân puţine cărţi de jucat. (A.M.)