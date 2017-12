România își scoate urșii la export

În timp ce mediul înconjurător din România este din ce în ce mai poluat, pădurilșe continuă să fie tăiate și spațiile verzi din orașe se micșorează din cauza construcțiilor, ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu, are o singură preocupare: urșii din țara noastră. După ce și-a dorit să elimine câteva sute, pe motivul pericolului pentru om, proiect blocat de organizațiile non-guvernamentele pentru protejarea animalelor, a venit cu o altă idee. Astfel, a lansat teoria că în România sunt mult mai mulți urși decât se știe, astfel că Ministrul Mediului și-a propus să inventarieze și să cipeze, cu bani europeni, tot efectivul de urși de pe teritoriul țării. "Săptămâna trecută am avut discuții cu reprezentanți ai Comisiei Europene, care abia acum au înțeles realitatea din România privind specia de urs. Le-am explicat că România nu are o inventariere clară a acestei specii, avem doar vorbe în funcție de ce ni s-a dat de la fiecare fond cinegetic. Știm că sunt aproape 7.000 de capete, dar se pare că sunt mult mai multe. Și pentru acest lucru, tot cu ajutorul banilor de la UE și în asociere cu Academia Română și cu câteva institute de cercetare, vom scrie un proiect prin care să inventariem, să cipăm, să protejăm această specie, astfel încât să nu mai fim puși în situația în care ursul să mănânce omul", a spus Gavrilescu. Ministrul a dezvăluit că România poartă discuții cu alte țări europene, la nivel de ambasade, pentru identificarea unor rezervații care ar putea prelua o parte dintre aceștia. "În UE se spune că sunt în total vreo 900 de urși, iar noi avem peste 7.000 sau 10.000, nici nu știm exact, și dorim ca acești urși, protejând specia, să fie luați de anumite rezervații, acolo unde există posibilitatea. Deocamdată nu am primit niciun răspuns, dar sunt câteva zone pe care le cunoaștem că ar putea, dar nu vreau să vi le spun, ci în momentul când va fi acest studiu gata, elaborat și depus la fonduri europene, atunci vom da și mai multe detalii, pentru că vrem să facem totul integrat și unitar".

Totuși, Grațiela Gavrilescu a nu renunțat la ordinul de intervenție, mai exact de împușcare, pentru 145 de urși, care a generat numeroase controverse, susținând nu este unul de ucidere. Acesta a fost deja aprobat, după lungi dezbateri cu toți factorii implicați, pentru a proteja omul în cazul în care este atacat de urs. "Până la ora actuală nu a fost aprobată nicio intervenție. Cereri au început să vină, în baza procedurii incluse în ordin, adică toți factorii decidenți de la nivel local lucrează, de la primărie la Protecția Mediului, Garda de Mediu, reprezentanții ministerului Agriculturii, care transmit toate datele la Direcția de biodiversitate, iar aceasta emite ordin pentru intervenție", a explicat ministrul Mediului.