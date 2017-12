România își sporește cheltuielile pentru apărare

România își va consolida apărarea în contextul sporirii prezenței militare a Rusiei în regiunea Mării Negre, a declarat marți ministrul apărării naționale Mihnea Motoc pentru agenția Associated Press, preluată de cotidianul american The New York Times.

Mihnea Motoc a menționat că România va începe să aloce domeniului apărării 2% din produsul său intern brut (PIB) în 2017, lucru pe care Alianța Nord-Atlantică îl dorește de la toate statele sale membre.

Social-democrații, care au câștigat alegerile parlamentare desfășurate duminică în România, au promis că vor respecta acordurile internaționale încheiate de București, adaugă sursa citată.

Potrivit lui Motoc, membru al guvernului tehnocrat aflat la final de mandat, capacitățile militare ale Rusiei în Marea Neagră "s-au întărit considerabil în ultimii ani''. ''Nu cred că poți rămâne indiferent la lucrul acesta'', a continuat oficialul român.

El a explicat că NATO nu intenționează să aibă același nivel de "dezvoltare militară ca a Rusiei''. "Ideea noastră nu este de a intra într-o cursă a înarmării cu ei'', a menționat Mihnea Motoc, în opinia căruia relațiile cu Rusia au devenit ''minimale'' după ce această țară a anexat, în 2014, peninsula ucraineană Crimeea.

Ministrul român și-a exprimat speranța că situația se va îmbunătăți, dar a estimat că pe termen scurt ''realitățile nu se vor schimba în mod decisiv''.

Pe fondul deteriorării relațiilor dintre Moscova și Occident după anexarea Crimeii de către Rusia, NATO a deschis la București, anul trecut, Unitatea de Integrare a Forțelor NATO și a activat Comandamentul multinațional de divizie Sud-Est. Acestea s-au înscris în măsurile stabilite în Planul de acțiune al Alianței pentru creșterea capacității operaționale, adoptat la Summitul NATO din Țara Galilor, din septembrie 2014.