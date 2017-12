România, la debutul unei epidemii HIV/SIDA?!?

România este în pericol de a se confrunta, în viitorul apropiat, cu o epidemie majoră de HIV/SIDA, în contextul în care ţările est-europene au început să înregistreze din ce în ce mai multe cazuri de boală, iar ţara noastră a devenit principala sursă de prostituate în UE, scrie Time Magazine. În articol se arată că, deşi problema României în ceea ce priveşte HIV/SIDA nu este la fel de evidentă ca cea a ţărilor din Africa, consumul de droguri injectabile în Europa de Est şi Asia Centrală duce, rapid, la o epidemie. Potrivit grupului ONU de luptă împotriva SIDA, din 2001 prelevanţa HIV/SIDA a crescut cu 66% în regiunile menţionate, ajungându-se la 1,5 milioane de bolnavi. Totodată, 160 de persoane sunt infectate zilnic cu virusul HIV în Rusia, iar media de vârstă la care acestea mor este de 32 de ani. În plus, 70% din consumatorii de droguri injectabile (IDU) din Ucraina au virusul HIV. Nu în ultimul rând, în ciuda creşterilor explozive ale numărului de îmbolnăviri, UNICEF a raportat că investiţiile în programele HIV în Europa de Est şi Asia Centrală “nici nu se compară” cu investiţiile într-o singură ţară precum Etiopia, care are un număr similar de cazuri de HIV cu Rusia sau Ucraina. Până în prezent, România a reprezentat o excepţie, în contextul în care ONG-urile au derulat, în ultimul deceniu, programe de prevenire a HIV/SIDA care au vizat grupurile vulnerabile. Astfel, prelevanţa HIV/SIDA a fost menţinută la numai 1% - cea mai scăzută din Europa de Est. Şase ONG-uri au împărţit peste 1,6 milioane de seringi, în 2009, unui număr de 7.500 de consumatori de droguri injectabile. Însă, începând din iunie 2010, UNICEF, Fondul Global de Luptă Împotriva HIV/SIDA, Tuberculozei şi Malariei şi Open Society Institute au retras toate finanţările pentru programe vizând HIV/SIDA. O altă caracteristică îngrijorătoare a evoluţiei bolii în România, notează Time Magazine, este că, spre deosebire de restul Europei de Est, cei mai mulţi bolnavi de SIDA nu sunt consumatori de droguri sau prostituate, ci copiii din orfelinate. De asemenea, libertatea de mişcare în UE a dus la răspândirea bolii. În 2008, România a depăşit Rusia privind numărul de prostituate din UE, ceea ce reprezintă o ameninţare în plus privind o epidemie. În plus, Ministerul Sănătăţii a epuizat deja, în august, bugetul pentru întreg anul pentru tratamentul bolnavilor de HIV/SIDA şi acum aşteaptă fonduri, scrie Time.