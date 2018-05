România la Festivalul de Film de la Cannes 2018

România este prezentă în selecţiile oficială şi paralele ale celei de-a 71-a ediţii a Festivalului de Film de la Cannes cu scurtmetrajul "Albastru şi roşu în proporţii egale", de Georgiana Moldoveanu, coproducţia "Seule à mon mariage", de Marta Bergman, dar şi cu programul Romanian Short Waves.

Astfel, coproducţia franco-belgiană "Seule à mon mariage", a regizoarei de origine română Marta Bergman, face parte din selecţia ACID (Association pour le cinéma indépendant et sa diffusion), iar scurtmetrajul "Albastru şi roşu, în proporţii egale", realizat de Georgiana Moldoveanu, a fost inclus în selecţia Cinéfondation.

De asemenea, actorul român Valeriu Andriuţă joacă în filmul "Donbass", de Serghei Loznitsa, care deschide secţiunea Un Certain Regard.

Primul lungmetraj de ficţiune al Martei Bergman, "Seule à mon mariage", este o continuare a tematicilor explorate în filmele anterioare ale acesteia - mai multe documentare, printre care se numără "Clejani" şi "Un jour mon prince viendra". "Seule à mon mariage" este istoria Pamelei, o tânără romă hazlie şi insolentă care îşi părăseşte comunitatea cu speranţa de a schimba atât destinul ei, cât şi pe cel al fiicei ei: ea se lansează într-o lume necunoscută cu trei cuvinte franţuzeşti - "lapin, pizza, amour" - şi cu dorinţa unui mariaj salvator. Cu Alina Şerban în rolul principal, filmul produs de Frakas Productions şi Hi Films (Ada Solomon) a fost turnat două săptămâni şi în România, cu o echipă preponderent românească, având în distribuţie şi pe Rebeca Anghel, Marian Şamu, Viorica Tudor. Vlaicu Golcea a compus coloana sonoră a filmului,colaborând cu Taraf de Haidouks şi Mahala Rai Banda.

Programul Romanian Short Waves care, din 2008 şi până în prezent, prezintă la Cannes 120 minute de scurtmetraje româneşti este susţinut, şi în acest an, de Institutul Cultural Român de la Paris.

Filmele selectate de un juriu propus de Asociaţia Secvenţe participă la Short Film Corner, o secţiune necompetiţională a Festivalului de la Cannes. Ele pot fi vizionate la toate bornele digitale ale festivalului, precum şi într-o proiecţie specială programată pe 18 mai, la ora 15.00, în sala Palais F.

Cele 14 scurtmetraje selectate pentru ediţia din acest an a programului Romanian Short Waves sunt: "Prima lovitură", de Peter Kerek, "Omul Care Ţine Liftul", de Sergiu Lupşe, "Blocul

5", de Ioana Băilă, "Cel Mai Bun Client", de Chivrica Serghei, "Graniţe" de Andra Chiriac, "Salix Caprea", de Valeriu Andriuţă, "500", de Bogdan Albu, "Lapsus", de Ana Margineanu, "Miss Sueno", de Radu Potcoava, "Sărbătoritul", de Sabin Dorohoi, "Vampirismus", de Saffioti şi Nardulli, "Splendida Moarte Accident", de Sergiu Negulici, "In the Frame", de Zavadovsky şi Gnatiuc, "Scris/ Nescris", de Adrian Silisteanu.

Alte trei scurtmetraje vor fi prezentate în selecţia Short Film Corner: "A long story short", creat de Andrei Olănescu, "Pharmacia erotica", realizat de Gheorghe Preda, şi "John 746", al Anei Vijdea.

Platforma Frontières, aflată la a doua ediţie în cadrul Marché du film, aduce o recunoaştere excelenţei serviciilor româneşti de postproducţie prin crearea premiului Avanpost Digital Cube Post Production, care poartă numele companiilor Avanpost şi Digital Cube, cu sediul la Bucureşti. Premiul, în valoare de 150.000 de dolari, va fi decernat de reprezentantul desemnat de Avanpost şi Digital Cube, Marius Leftarache, şi constă în servicii de postproducţie sunet şi imagine.

Cristian Mungiu patronează, la invitaţia Institutului francez, cea de-a zecea ediţie a programului La Fabrique Cinéma - realizat în colaborare cu Festivalul de la Cannes şi care susţine cineaştii şi producătorii ţărilor emergente. Alegerea lui Mungiu în această poziţie este în primul rând o recunoaştere a palmaresului său, care îl situează printre cei mai mari cineaşti de astăzi, dar şi a activităţii sale decisive în descoperirea şi susţinerea tinerilor realizatori, a rolului strategic pe care îl are în cadrul schimburilor dintre România şi marile cinematografii internaţionale.

De asemenea, Centrul Naţional al Cinematografiei va organiza şi anul acesta, pe Croazetă, pavilionul României.

Cea de-a 71-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes va avea loc în perioada 8 - 19 mai.

Anul acesta, preşedintele juriului competiţiei oficiale este actriţa australiană Cate Blanchett. Juriul secţiunii Un Certain Regard va fi prezidat de actorul Benicio del Toro, iar cel al secţiunii Cinéfondation şi pentru scurtmetraje, de regizorul francez Bertrand Bonello.