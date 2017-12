România, la un pas de Grupa Mondială

Prima zi a barajului dintre România şi Ecuador, pentru promovarea în Grupa Mondială a Cupei Davis, găzduit de Centrul de Tenis din Bucureşti, a adus rezultatul mult aşteptat de tricolori, care conduc cu 2-0 în faţa sud-americanilor. Întâlnirea a debutat cu o victorie scontată obţinută de Victor Hănescu, numărul 1 al echipei conduse de căpitanul nejucător Andrei Pavel. Clasat pe locul 54 în clasamentul ATP, Hănescu s-a distrat cu Ivan Endara (locul 408 ATP), învingându-l în trei seturi, 6-2, 6-2, 6-2. “A fost un meci bun, în care nu m-am complicat şi care nu a durat prea mult, ceea ce mi-am dorit de la început. A fost totuşi puţin obositor, probabil că şi din cauza terenului, dar a fost bine că nu m-am lungit. Trebuie să ne calificăm în Grupa Mondială, pentru că Ecuadorul nu are o echipă prea puternică, iar jucătorii lor sunt mai slab clasaţi decât noi. Totuşi, cred că România nu are încă o echipă pregătită să facă faţă în Grupa Mondială, dar, dacă vom ajunge acolo, vom încerca să facem tot ce putem pentru a rămâne în elită”, a declarat Hănescu. Victoria sa a fost dublată de succesul lui Adrian Ungur (nr. 130 ATP), care s-a impus extrem de greu în faţa lui Giovanni Lapentti (locul 283 ATP), chiar dacă era favorit. Lipsit de experienţă şi timorat de importanţa partidei, Ungur a început slab şi a pierdut primele două seturi, dar a răsturnat spectaculos situaţia, readucând în memoria tuturor dramatismul întâlnirilor din urmă cu şapte ani, de la Quito. În cele din urmă, românul a câştigat în cinci seturi 6-7, 4-6, 6-3, 6-4, 6-1, aducând România la un punct de Grupa Mondială. “Nu cred că sunt eroul zilei. Mă bucur că am câştigat un punct important pentru România şi sper ca Victor şi Horia să obţină punctul decisiv”, a explicat Ungur la final. În proba de dublu, Hănescu şi Horia Tecău îi vor întâlni sâmbătă, de la ora 12.00, pe fraţii Nicolas şi Giovanni Lapentti, în timp ce ultima zi, duminică, este deschisă, la ora 11.30, de Hănescu, care va juca în compania lui Giovanni Lapentti, urmat de disputa dintre Ungur şi Endara. În funcţie de scor, ambii căpitani nejucători ar putea schimba însă jucătorii, apelând la rezervele Victor Crivoi, respectiv Emilio Gomez.