România, lider în Grupa D a preliminariilor CM 2014

Absentă la ultimele trei turnee finale ale Campionatului Mondial, naţionala României a debutat perfect în campania de calificare pentru Brazilia 2014. Elevii lui Victor Piţurcă au obţinut punctaj maxim în primele două meciuri din Grupa D, 2-0 cu Estonia şi 4-0 cu Andorra, şi fac deja calcule în lupta pentru ocuparea unuia din primele două locuri. “Am reuşit ce ne-am propus, şase puncte. Până la urmă s-a terminat foarte bine, scorul este confortabil, deşi golul trei a venit foarte târziu. Poate şi oboseala a făcut să marcăm al treilea gol târziu, dar eu sunt mulţumit. La fel ca şi după meciul cu Estonia le dau 10 plus băieţilor mei. Nu am cum să le dau altă notă. Jocul a fost bun. Ne-au interesat punctele. Avem speranţe că putem câştiga şi cu Turcia şi Olanda”, a spus Piţurcă. Selecţionerul a făcut şi o scurtă analiză a celorlalte rezultate înregistrate în grupă, în perspectiva dublei cu Turcia şi Olanda din luna octombrie. “Pentru noi era foarte bine să nu câştige turcii, aşa ne aşteaptă un meci teribil la Istanbul. Este foarte bine că Olanda a bătut în Ungaria. Eu îmi propun şase puncte şi în aceste două meciuri. Dacă o să câştigăm trei tot este bine, iar dacă vor fi doar două, iarăşi este foarte bine. Am spus-o şi o mai repet, suntem outsideri în aceste două meciuri. Acesta este adevărul, suntem sub valoarea lor, chiar dacă nouă românilor ne place să ne dăm mari”, a adăugat Piţurcă.

Clasamentul grupei D: 1. România 6p (+6); 2. Olanda 6p (+5); 3. Ungaria 3p (+2); 4. Turcia 3p (+1); 5. Estonia 0p (-5); 6. Andorra 0p (-9).