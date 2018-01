România, lider în UE la capitolul taxe!

România se află pe poziţia a patra în lume şi pe primul loc în UE în funcţie de numărul taxelor pe care o firmă trebuie să le plătească într-un an, cu 96 de impozite, nivel de peste două ori mai mare decît cel din alte state europene, precum Polonia sau Slovacia, potrivit raportului \"Paying Taxes 2008\", realizat de compania de consultanţă şi audit PricewaterhouseCoopers (PwC) şi Banca Mondială, care a analizat 178 de ţări. România a urcat o poziţie în clasament faţă de ediţia din anul 2006, cînd numărul taxelor identificate de autorii studiului s-a ridicat la 89. În acest an, pe primele trei poziţii în lume după numărul de taxe plătite de o companie într-un an se află Belarus - 124 de taxe, Uzbekistan - 118 şi Ucraina - 99. Autorii studiului precizează că, deşi în România şi Ucraina, a fost introdusă taxa unică de impozitare, numărul mare al celorlalte taxe percepute în aceste ţări diminuează beneficiile acestui sistem de impozitare.

La stabilirea numărului taxelor plătite de o companie într-un an, autorii studiului au luat în calcul frecvenţa cu care sînt achitate taxele directe şi indirecte, aceasta putînd fi de 12 ori, patru ori sau o dată pe an. De exemplu, în cazul contribuţiilor sociale şi TVA, numărul plăţilor efectuate pe an este 12 în fiecare caz, în timp ce pentru taxe (precum impozitul pe teren, pe clădiri şi pe profit) frecvenţa este de patru ori pe an, pentru fiecare. \"Numărul taxelor solicitate în România este mai mare decît în orice alt stat din UE, diferenţa fiind foarte mare. Locul doi în UE în funcţie de acest criteriu este ocupat de Polonia, care percepe anual un număr de 40 de taxe, mai puţin de jumătate din nivelul din România\", se afirmă în studiu. În celelalte state UE, numărul taxelor este mai mic de 30 pe an. Printre cele mai multe taxe mai sînt percepute în Slovacia - aproape 30, în Lituania, Ungaria şi Franţa - puţin peste 20. Cele mai puţine taxe în UE se înregistrează în Suedia, unde se plătesc doar două impozite, în Letonia - 7, Portugalia, Spania şi Marea Britanie - cîte 8. \"În România, dintre cele 96 de taxe, 60 sînt în domeniul forţei de muncă, într-un an o companie fiind obligată să realizeze cîte 12 plăţi pentru fiecare din domenii precum contribuţia la asigurări sociale, contribuţia la asigurările de sănătate, şomaj, fondul privind riscul de accidente şi pentru inspecţia în muncă\", se spune în raport. Alte taxe pentru companiile din România sînt percepute pentru urbanism, mediu, timbru şi combustibil - cîte una pe an - şi cîte patru pentru teren, autovehicule, clădiri şi pentru veniturile companiei. De asemenea, taxa pe valoarea adăugată este achitată de 12 ori pe an.