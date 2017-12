România, locul 10 pe națiuni la Olimpiada de Informatică

Românii au reușit să cucerească și în acest an câteva medalii internaționale extrem de valoroase la a 27-a ediție a Olimpiadei Internaționale de Informatică. Lotul olimpic la României și-a adjudecat 4 medalii - o medalie de aur, două de argint și una de bronz, situându-se pe locul 10 pe națiuni din 84 prezente. Astfel, își păstrează poziția a șasea în clasamentul pe medalii din toate timpurile, cu un palmares de 95 de medalii (28 de aur, 42 de argint şi 25 de bronz). Multiplu laureat la concursurile naţionale şi internaţionale, Rareş Darius Buhai, elev în clasa a XII-a la Colegiul Naţional „Liviu Rebreanu” din Bistriţa, a cucerit a patra medalie de aur la această competiţie. „În clasamentul individual din toate timpurile s-a întâmplat ceea ce am visat cu toţii inainte de această olimpiadă: Rareş Darius Buhai a obţinut a patra medalie de aur şi a trecut pe pozitia a doua în reputatul Hall of Fame al Olimpiadei Internaţionale de Informatică”, a declarat team leader-ul lotului olimpic şi coordonatorul Comisiei de pregătire şi selecţie a lotului naţional de informatică (seniori), profesorul Adrian Panaete (Colegiul Naţional „August Treboniu Laurian” din Botoşani). Medaliile de argint au fost obţinute de Alexandru Velea (clasa a XII-a/Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu” din Cluj-Napoca), laureat cu argint şi la ediţia precedentă, şi de Marius Valentin Hărşan (clasa a XII-a/Liceul Internaţional de Informatică din Bucureşti). Medalia de bronz a intrat în posesia lui Andrei Popa, elev în clasa a X-a la Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu” din Vaslui. Ediţia din acest an a Olimpiadei Internaţionale de Informatică s-a desfăşurat la Almaty (Kazahstan), în perioada 26 iulie - 1 august, şi a reunit 324 de competitori din 84 de ţări.