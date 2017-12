România, locul 2 în lume la capitolul migraţie. Cine mai muncește în țară?

09:42:51 / 28 August 2017

Eu

Economistii lui peste si alti analitici politici si sociali nu au vazut aceste urmari??? In tara muncesti pt nimic...1000 de lei!!! Fabrici nu sunt, profesionale nu sunt...Maritiva salariile dragi politicieni...sa vedeti de unde ii luati ca oameni care sa munceasca in tara nu o sa mai fie...Toate schimbarile pe care le-ati facut, toate legile pe care le-ati dat in folosul Vostru asta au produs...plecarea oamenilor din tara...jumatate definitiv care nu se mai intorc...Da ce va intereseaza pe voi dezastrul facut!!! Traiti in negare si nu va considerati vinovati , ii credeti vinovati pe oameni ca cica nu vor sa munceasca, ca traiesc din ajutoare sociale!!! Haha! Vedeti !!! Nici macar nu v-ati dat seama ca Toti sunt plecati!!! Hahaha! Asta chiar e de rasul plansul!