România, locul 2 în topul țărilor care trimit turiști în Bulgaria

România ocupă locul 2 în rândul țărilor emițătoare de turiști pe litoralul bulgăresc, după Germania, dar înaintea Rusiei. Pentru Rusia, rezervările au stagnat, în special în perioada de early booking. Turiștii ruși s-au concentrat pe hoteluri ieftine, de 2, 3 sau 4 stele, care nu se numără printre preferințele românilor. Datorită introducerii litoralului bulgăresc în oferta a doi mari tour-operatori ruși - Coral Travel și Pegas Touristik, așteptările de la începutul anului indicau o creștere mult mai mare față de anul precedent, de 40-50%, însă starea economică a Rusiei, declanșată de situația geopolitică din regiune și ulterior de devalorizarea rublei, a ponderat evoluția, se arată într-un comunicat al agenției de turism Travel Planner. În 2013, litoralul bulgăresc a primit circa 340.000 de turiști români și 225.000 de turiști din Rusia. „Deși a fost un an provocator și dificil pentru litoralul bulgăresc, românii profită în continuare de ofertele speciale oferite de hotelierii din țara vecină. Subliniez că majoritatea covârșitoare a turiștilor români aleg hotelurile cu servicii all inclusive. Destinația Bulgaria a scăzut ușor față de anul precedent, iar unul dintre motive ar fi că anumite categorii de români nu mai aleg servicii all inclusive, dar care sunt în continuare în topul preferințelor familiilor cu copii. La ora actuală, pentru Bulgaria, un român plătește în medie, pentru un sejur, 300 de euro”, a precizat Sebastian Constantinescu, director general al agenției Travel Planner. Turiștii români care și-au petrecut, până la această dată, concediul pe litoralul bulgăresc au considerat că atmosfera din stațiuni este punctul forte, notând-o cu 8,2, iar pentru plajă au acordat o medie de 8,1, în timp ce serviciile de masă și agrement au fost notate cu 7,8. „Regiunea Varna a trecut, în ultima lună, prin două evenimente care au creat probleme de imagine: inundațiile din zonă și amplificarea exagerată a știrii privind posibilitatea infectării cu virusul hepatitei A în zona Plajei Ofițerilor. Am vizitat litoralul bulgăresc și pot spune că totul este în regulă, serviciile sunt așa cum le știm, iar activitatea turistică este normală. Acum, pe litoralul bulgăresc se pot face vacanțe avantajoase privind raportul calitate-preț, iar multe hoteluri au creat oferte speciale pentru luna iulie și tip last minute, cu reduceri de până la 30-35%”, spune Sebastian Constantinescu. Nisipurile de Aur, Albena, Sunny Beach și Nessebar sunt în fruntea clasamentului privind opțiunile de vacanță ale turiștilor români. Pentru un sejur la un hotel de cinci stele, românii plătesc, în perioada iulie-august, între 450 și 500 de euro de persoană, în timp ce la un hotel de 3 stele, prețul este de maximum 250 euro/sejur/persoană.