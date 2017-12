România, locul 20 în Europa privind media numărului de spectatori la filmele de animaţie

Potrivit raportului "Focus on Animation", România ocupă locul 20 în Europa privind media numărului de spectatori la filmele de animaţie, cu 1,15 milioane de bilete vândute pe an. Realizat pe parcursul a cinci ani de Observatorul European al Audiovizualului, de pe lângă Comisia Europeană, studiul oferă primele rezultate care vin în sprijinul conturării unei hărţi a industriei europene a filmelor de animaţie. În ceea ce priveşte România, inclusă în raport în secţiunea "Alte ţări europene", aici au fost produse, în perioada 2010 - 2014, trei lungmetraje de animaţie, ţara noastră fiind la egalitate cu Ungaria şi depăşind Bulgaria, Polonia, Slovacia, cu câte două filme, şi Croaţia, Islanda, Irlanda şi Portugalia, cu câte un film. Raportul "Focus on Animation" urmăreşte volumul producţiilor, distribuţia şi circulaţia filmelor europene de animaţie şi producţiilor de televiziune, dar doreşte şi să ofere o privire de ansamblu asupra industriei animaţiei în fiecare ţară de pe continent şi în Europa, în general.