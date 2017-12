România, locul opt în Europa în funcţie de suprafaţa spaţiilor comerciale

Stocul de spaţii comerciale de pe piaţa românească a crescut în acest an, prin şapte proiecte noi şi trei extinderi, cu 164.000 de metri pătraţi, România plasîndu-se astfel pe locul opt în Europa în funcţie de suprafeţele nou livrate, potrivit companiei de consultanţă imobiliară Cushman&Wakefield. La finele anului trecut, stocul era de 2,02 milioane metri pătraţi. În 2009 au fost finalizate şapte centre comerciale noi - Grand Arena Bucureşti (cu o suprafaţă de 44.500 metri pătraţi), Era Shopping Park Oradea (32.400 mp), Real II Constanţa (14.969 mp), Trident Sibiu (14.000 mp), Galleria Piatra Neamţ (12.200 mp), Galleria Suceava (10.700 mp) şi Central Plaza Bacău (6.534 mp). Stocul de centre comerciale aflate în construcţie pe piaţa imobiliară locală, cu finalizare pînă la sfîrşitul anului 2009, este de 89.000 metri pătraţi. „Piaţa de retail nu este nici pe de parte blocată, iar în România, retailerii de mărime mare, în special ca număr de magazine, sînt interesaţi de oportunităţile de pe piaţă şi se gîndesc la extinderea reţelelor lor în condiţii avantajoase. În momentul de faţă, deşi cererea nu mai este la nivelul anilor trecuţi, interes pentru noi magazine există, în special pentru locaţii ultracentrale şi în oraşe cu peste 200.000 locuitori. Problema, totuşi, care se pune este că aşteptările financiare ale acestor retaileri fac de multe ori imposibilă finanţarea sau dezvoltarea unor proiecte comerciale de calitate, dezvoltatorii preferînd în ultima perioadă să aştepte revenirea chiriilor la un nivel care să facă sens dezvoltării”, a declarat managing directorul Cushman&Wakefield România, Răzvan Gheorghe. El a menţionat că unii jucători mari profită de scăderile actuale şi continuă să investească în expansiuni locale şi internaţionale. „În prezent, piaţa este a chiriaşilor, iar retailerii pot profita de puterea mărcilor lor şi de importanţa strategică de magazine-ancoră pentru a negocia termeni atractivi. În acelaşi timp, retailerii mai mici şi mai puţin eficienţi din punct de vedere al costului întîmpină dificultăţi, ceea ce creează oportunităţi de extindere a mărcilor mai noi. Cu toate acestea, nu ne aşteptăm la o filtrare majoră a pieţei”, a mai spus Răzvan Gheorghe. România ocupă locul opt în Europa în funcţie de suprafaţa spaţiilor deschise în acest an pe piaţa de retail. Topul este condus de Rusia (580.000 mp), Italia şi Turcia. În primul semestru, în Europa au fost deschise 3,1 milioane metri pătraţi de spaţii, în 120 de centre comerciale noi, cu 18% mai puţin faţă de aceeaşi perioadă a anului 2008. Investiţiile au scăzut cu 54% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2008, la 8,3 miliarde euro. Cushman&Wakefield se aşteaptă ca, în acest an, deschiderile de spaţii comerciale noi să totalizeze 8,7 milioane mp, în scădere cu 5% faţă de 2008. Declinul va continua, potrivit estimărilor companiei, şi anul viitor, cînd vor fi inaugurate spaţii de şapte milioane metri pătraţi, dar şi în 2011, cînd proiectele noi vor însuma doar cinci milioane metri pătraţi, cel mai redus nivel începînd cu anul 2003.