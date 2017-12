România, mai coruptă decît Bulgaria

Transparency International a dat ieri publicităţii, pentru al 12-lea an consecutiv, un nou raport ce prezintă aşa-numitul indice de percepţie a corupţiei pentru anul 2007. România întruneşte în acest an 3,7 puncte, intervalul de notare fiind de la 1 la 10, unde 1 primeşte ţara percepută drept cea mai coruptă, iar 10, statul cu o corupţie percepută ca aproape inexistentă. \"România a făcut un salt pe care noi l-am aprecia drept important, de 0,6 puncte. Acesta se datorează în primul rînd integrării României în UE, cu evitarea clauzelor de salvgardare care vizau corupţia\", a declarat Victor Alistar, liderul Transparency International (TI) România. Faţă de 2006 (3,1 puncte), România a urcat din poziţia 84, în poziţia 69, în clasamentul pe 2007 întocmit de Transparency International. puncte. În acest an, România se află pe aceeaşi poziţie cu Ghana (locul 69), în timp ce în 2006 se clasa pe locul 84, alături de ţări precum Madagascar, Mauritania, Panama sau Sri Lanka, fiind devansată atunci de Bulgaria şi Republica Moldova. Pentru ca această notă primită de România să nu fie anulată în cel mai scurt timp, este nevoie, în opinia reprezentanţilor TI România, de stabilitate şi de eficienţă în Justiţie. \"Un lucru foarte important ar fi apariţia condamnărilor definitive în dosarele de corupţie. Acesta ar întări percepţia că lupta împotriva corupţiei în România a devenit eficientă\", a declarat Codru Vrabie, membru în board-ul TI România. În ciuda progresului înregistrat, România rămîne în urma Bulgariei şi chiar în urma Turciei din punctul de vedere al răspîndirii fenomenului de corupţie. Raportul, întocmit pe baza unor sondaje efectuate în 180 de ţări şi teritorii, a realizat un clasament în funcţie de indicele de percepţie a corupţiei la nivelul funcţionarilor publici şi politicienilor. Somalia şi Myanmar au obţinut cel mai scăzut indice, de 1,4. La polul opus se situează Danemarca, Finlanda şi Noua Zeelandă, cu un indice de 9,4 graţie Justiţiei corecte şi transparenţei fondurilor publice. Centrele financiare globale joacă un rol important în angrenajul corupţiei deoarece permit oficialilor corupţi să sustragă şi să investească fondurile, citînd exemplul Nigeriei şi Filipinelor, unde oficialii au obţinut milioane de dolari în mod fraudulos.