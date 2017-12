România: mai mulţi morţi decât nou-născuţi

Opt state membre ale UE au înregistrat mai multe decese decât naşteri, printre care Letonia, Bulgaria, Ungaria, Germania şi România. Per ansamblu, în 20 de state membre ale UE populaţia a crescut, faţă de doar şapte în care a scăzut, printre care şi România, se arată în ultimul raport al Eurostat, citat de Irish Times în ediţia de vineri. Irlanda a înregistrat anul trecut cea mai mare rată de creştere naturală a populaţiei din toate cele 27 de state membre ale UE (cea mai mare rată de născuţi vii, prin comparaţie cu decesele înregistrate – n.r.). Cel mai recent raport al Eurostat privind populaţia şi condiţiile sociale, arată că, per ansamblu, populaţia UE a ajuns la 502,5 milioane, la 1 ianuarie 2011, data când a fost efectuată măsurătoarea. Aceasta reprezintă o creştere totală a populaţiei de 1,4 milioane de persoane pe întreg teritoriul UE, prin comparaţie cu un an mai devreme, ţinând seama atât de schimbările naturale - numărul de naşteri minus numărul de decese - cât şi de migraţie. În total, 5,35 milioane de copii au fost născuţi în cele 27 de state membre ale UE pe parcursul anului 2010, ceea ce reprezintă o rată brută de 10,7 de născuţi-vii la 1.000 de locuitori. În acelaşi timp, au fost înregistrate 4,85 milioane de decese, reprezentând o rată brută de 9,7 decese la 1.000 de locuitori. Raportul prevede că, pe viitor, \"pe măsură ce generaţia baby boom va ajunge la pensie şi asumând că rata fertilităţii rămâne relativ scăzută\", UE s-ar putea confrunta cu situaţia de a avea mai multe decese decât naşteri.