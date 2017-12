România, meciuri decisive pentru Final Four-ul Ligii Europene la volei feminin

Sala Sporturilor din Constanţa găzduieşte sîmbătă şi duminică, de la ora 17.30, cele mai importante partide ale reprezentativei feminine de volei a României în Liga Europeană. Elevele lui Bogdan Paul vor înfrunta Franţa, principala contracandidată la singurul loc disponibil rămas în Grupa B pentru Final Four. Cu şase victorii obţinute pînă acum, faţă de patru înregistrate de franţuzoaice, România este principala favorită la calificarea în ultima rundă, care va avea loc pe 11 şi 12 iulie, la Kayseri (Turcia). Singura condiţie pentru Gavrilescu & co. de a ajunge în careul de aşi este să învingă reprezentativa din Hexagon în ambele partide. „Avem două partide foarte grele cu Franţa, dar jucăm acasă şi sperăm să le cîştigăm. Deşi am fost învinse doar de ele pînă acum, consider că Turcia este cea mai puternică echipă a grupei. Am văzut că au venit jucătoarele cu experienţă la echipa lor şi s-au impus categoric după meciurile cu noi. Nu ştiu cît de decisive sînt aceste două partide cu Franţa. Ştiu doar că în cazul în care pierdem o întîlnire ne va fi foarte greu să cîştigăm în Turcia. Venim după partidele cu Marea Britanie, care nu au fost foarte dificile şi ne simţim pregătite să abordăm aceste meciuri tari”, a spus Alexandra Trică. „În principiu, este cam aceeaşi echipă şi ne vom pregăti foarte bine din punct de vedere tactic pentru aceste partide. Evident, România va fi mai puternică în faţa Franţei decît a fost în primele meciuri cu ele. Jucăm acasă şi sînt prezente şi Daiana Mureşan şi Sabina Miclea. Rămîne să vedem care va fi starea generală înaintea primului meci. Este foarte important să cîştigăm jocul de sîmbătă, pentru că o eventuală înfrîngere va fi foarte greu de recuperat duminică”, consideră antrenorul echipei naţionale, Bogdan Paul. Tot în Grupa B, Turcia va juca, pe teren propriu, cu Marea Britanie (sîmbătă - ora 19.00 şi duminică - ora 18.00).