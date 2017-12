România, membru în Consiliul Executiv al UNESCO

România se numără printre cele 31 de noi state alese membre în Consiliul Executiv al UNESCO, într-o conferinţă care a avut loc la Paris, pentru un mandat de patru ani. Ţările alese se alătură altor 27 din Consiliul Executiv, ce are 58 de state membre şi care se reuneşte de două ori pe an pentru a analiza implementarea programelor adoptate în Conferinţa Generală a UNESCO, ce are loc o dată la doi ani. Noii membri sînt Monaco, Danemarca, Belgia, Slovacia, România, Polonia, Letonia, Uzbekistan, Belarus, Santa Lucia, Barbados, Granada, Haiti, Peru, Venezuela, China, Vietnam, Japonia, India, Bangladesh, Kazahstan, Burkina Faso, Djibouti, Kenya, Ghana, Republica Congo, Republica Democrată Congo, Zimbabwe, Algeria, Egipt şi Siria.

România va fi reprezentată în consiliu de delegatul permanent al ţării la UNESCO Nicolae Manolescu. Acesta a declarat, joi, că urmează ca în luna noiembrie consiliul să îşi aleagă un preşedinte, dintre cei 58 de membri. De asemenea, acesta a precizat că apartenenţa României la Consiliu presupune participarea la adoptarea strategiilor UNESCO, în domeniile cultură, educaţie, ştiinţă şi comunicaţii, precum şi la soluţionarea problemelor curente cu care se confruntă organizaţia. La Conferinţa Generală UNESCO, ce a avut loc ieri, a fost confirmată în funcţia de director general al UNESCO Irina Bokova din Bulgaria, care îl înlocuieşte pe Koïchiro Matsuura, din Japonia.

UNESCO a fost fondată la data de 16 noiembrie 1945, are sediul principal în Franţa, la Paris, şi are 73 de filiale active în diverse ţări ale lumii. Scopul organizaţiei este de a contribui la pacea şi securitatea lumii prin promovarea colaborării între naţiuni în diverse domenii, precum educaţie, ştiinţă, cultură şi comunicaţii, pentru a se reuşi stabilirea unui respect universal faţă de justiţie, pentru corectitudinea justiţiei şi pentru drepturile şi fundamentele omului liber, indiferent de rasă, sex, limbă sau religie, potrivit Cartei Naţiunilor Unite. România este membră UNESCO din 27 iulie 1956.