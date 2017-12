România mizează în UE pe zootehnie şi pe agricultura ecologică

Producţia vegetală, agricultura ecologică, dar şi zootehnia sunt domeniile în care România ar putea să se impună pe piaţa europeană, consideră vicepremierul Daniel Constantin, ministru al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. „Dorim ca agricultura ecologică să devină un ambasador, chiar dacă nu putem vorbi de mari valori, dar putem să ne mândrim cu calitatea produselor româneşti. Dacă vom stimula, aşa cum încercăm să încurajăm, agricultura ecologică, cred că vom avea şansă şi cu celelalte produse. Suntem recunoscuţi cu o producţie, cel puţin la porumb, pe primele locuri în Europa. Avem şi alte produse în care ne situăm în primele 5-7 state ale UE. Cred că, în continuare, producţia vegetală va fi pe primul loc”, a declarat ministrul Agriculturii. El a precizat că, deşi România are potenţial şi în zootehnie, în prezent acesta nu este valorificat. „Potenţialul pe care îl avem în zootehnie este extrem de important, mai ales pe vaca de lapte. Suntem ţara care are cele mai mari suprafeţe de păşuni, cu 4,5 milioane hectare. Acest lucru înseamnă un potenţial nevalorificat suficient în zona de zootehnie, deşi fermierii primesc subvenţii extrem de tentate”, a spus Constantin. România s-a aflat anul trecut pe primul loc în UE la suprafaţa cultivată cu porumb, însă a ocupat poziţia a doua în ceea ce priveşte producţia, din cauza unui randament net inferior faţă de Franţa, prima clasată. România are un potenţial imens în agricultura ecologică, cu o suprafaţă de 300.000 de hectare de teren arabil certificat ecologic pentru producţie şi alte 500.000 de pajişti şi un număr de 15.000 de operatori înregistraţi în sistem la finele anului 2013. România exportă 80% din producţie, în special materie primă şi foarte puţine produse procesate.