România negociază aderarea la Spaţiul Economic European

România doreşte condiţii similare noilor membri UE, atît din punctul de vedere economic, cît şi financiar, odată cu aderarea la Spaţiul Economic European (SEE), se arată într-un comunicat al Ministerului Integrării Europene (MIE). Aceasta este poziţia României pentru cea de-a doua rundă de negocieri România-SEE, care va avea loc la Bruxelles, în data de 21 septembrie. O reuniune de pregătire a poziţiei României a avut loc, sfîrşitul săptămînii trecute, la sediul MIE. La momentul aderării la UE, România va deveni membru al SEE, format din statele membre UE şi Norvegia, Islanda şi Liechtenstein.

În negocierile de aderare la SEE, România are ca obiective principale respectarea şi preluarea rezultatelor negocierilor de aderare ale României la UE, utilizarea aceloraşi criterii şi principii de negociere valabile în cazul celor zece noi membri şi aplicarea, pentru România şi Bulgaria, a unui tratament nu mai puţin favorabil decît cel obţinut de cele zece noi state membre, inclusiv în ceea ce priveşte nivelul asistenţei financiare. Odată cu intrarea în SEE, regulile pieţei interne a Uniunii privind libera circulaţie a mărfurilor, persoanelor, serviciilor şi capitalurilor se aplică şi în relaţie cu cele trei state. Conform prevederilor Tratatului de Aderare a României şi Bulgariei la UE, cele două ţări trebuie să adere simultan atît la UE, cît şi la SEE. Pentru ca România să devină membru al SEE la 1 ianuarie 2007, negocierile de aderare trebuie finalizate nu mai tîrziu de luna noiembrie 2006. Aderarea României la UE nu este condiţionată de aderarea la Spaţiul Economic European.