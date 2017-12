România nu are o strategie agricolă viabilă

Conform preşedintelui Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Agricultură, Alimentaţie, Tutun, Domenii şi Servicii Conexe (AGROSTAR), Niculae Ştefan, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nu asigură securitatea alimentară a populaţiei. Ştefan a precizat că România ar fi putut, date fiind problemele de pe pieţele externe, să îşi consolideze o strategie legată de producerea de cereale şi materii prime animaliere. În 2010 a fost cultivată o suprafaţă mică cu cereale, ceea ce înseamnă dependenţă de importuri, suprafeţe nelucrate şi pierderi masive la bugetul de stat, deci şi pierderi de locuri de muncă. \"Dureros este că noi din nou nu am reuşit să cultivăm suprafeţe mai mari de cereale. Şi dacă în acest an România ar fi avut o producţie de grâu mai mare de 5,7 milioane de tone, atunci probabil nu am mai fi discutat de majorări de preţuri la pâine şi probleme legate de importuri şi exporturi la grâu. Din pacate, Ministerul Agriculturii nu se mai ocupă de foarte mult timp de asigurarea unei securităţi alimentare a populaţiei\", a declarat liderul AGROSTAR. Ştefan a mai atras atenţia asupra faptului că agricultura românească este şubrezită prin subvenţiile diminuate pentru 2011. “Subvenţia la hectar a fost diminuată la 117 euro, când avem dreptul la 160 de euro la hectar, subvenţia pe cap de animal la bovine s-a redus la 100 de euro, iar la ovine s-a redus la 9 euro. Ca un paradox, anul trecut am avut un miliard de euro la exportul de ovine şi, în loc să menţinem trendul şi să încurajăm acest sector, din păcate, îi tăiem subvenţiile”, a spus Niculae Ştefan.