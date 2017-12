România nu are statistici legate de consumul de droguri

Reprezentantul EURAD (Europe Against Drugs) la Consiliul Europei, Gigel Lazăr, a declarat, ieri, că în România nu există o statistică privind consumul de droguri şi a numărului de consumatori. „România este una dintre ţările care nu deţine o statistică referitoare la consumul de droguri. Pe site-ul Agenţiei Naţionale Antidrog figurează constant faptul că, în ţară, ar fi 40.000 de consumatori, de patru ani”, a spus Lazăr. El a adăugat că, pe acest segment al combaterii consumului de droguri, partea de bani alocată României se ridică la şapte-nouă milioane de euro pentru patru ani. Iniţial se vor face sondaje de opinie care vor constitui baza de plecare a viitoarelor acţiuni ale instituţiei. Primul mare eveniment este proiectul „Artă contra drog”, care va fi marcat la Tg. Mureş pe 7 octombrie, un spectacol al Teatrului Balşoi din Moscova, în cadrul Galei Baletului Rus şi celebrul spectacol „Lord of the Dance”, în regia şi coregrafia lui Michael Flatley. În cadrul spectacolului, o personalitate a lumii culturale va transmite şi un mesaj antidrog. Acţiunile se vor extinde după ce va fi cunoscută percepţia populaţiei în legătură cu fenomenul consumului de droguri. „Vrem să înfiinţăm centre de tratament antidrog, dar nu putem cere unui guvern să le înfiinţeze dacă nu ştim dimensiunea fenomenului. În România nu există în momentul de faţă un centru de tratament, iar pacienţii sînt trataţi cu metadonă. Dacă cineva doreşte să se trateze, trebuie să o facă în străinătate”, a spus Lazăr, care s-a declarat împotriva administrării metadonei pacienţilor care consumă droguri „deoarece este tot un drog”. Gigel Lazăr a mai acuzat şi faptul că, în anumite spitale, chiar se fac afaceri cu droguri. „Este foarte trist să constaţi că în faţa Spitalului 9, unde se fac tratamente antidrog, se fac afaceri cu droguri. Este la fel de trist să constaţi că în România nu există nici măcar un centru regional. Clădirile din bazele militare dezafectate ar putea foarte bine fi transformate în centre de tratament”, a mai spus Lazăr. Şeful Reprezentanţei Permanente EURAD la Consiliul Europei s-a aflat, luni, la Tîrgu Mureş, pentru a participa la deschiderea oficială a Sucursalei CIADO - ANCCSR România, acţiune desfăşurată în cadrul Proiectului Naţional Cultural „Arta contra drog” secţiunea „Drug Detection Kit”.