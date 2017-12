România nu este contribuitor net la bugetul UE

România a primit deja peste două miliarde de euro doar din fonduri structurale, pe lîngă celelalte finanţări europene, astfel încît este exclus ca noul stat membru să fie contribuitor net la bugetul UE, a declarat purtătorul de cuvînt al Comisiei Europene, Dennis Abbott. \"Din totalul de 32 de miliarde de euro alocate României pentru perioada 2007-2013, 20 de miliarde reprezintă fonduri structurale, din care România a primit deja, începînd cu 2007, peste două miliarde plăţi în avans şi rambursări pentru proiecte în curs\", a declarat Dennis Abbott, purtător de cuvînt al comisarului european pentru politică regională. \"În acest context, ideea că România ar fi contribuitor net la bugetul UE este foarte departe de adevăr\", a subliniat Abbott. Spre deosebire de alte ţări - cel mai notabil exemplu fiind Spania - unde CE nu a aprobat încă toate aşa-numitele programe operaţionale sub care se desfăşoară proiectele cu finanţare din fonduri structurale, România are deja aprobate toate cele şapte programe-cadru. \"Asta înseamnă că CE poate rambursa fără întîrziere cheltuielile eligibile, adică în termen de 30 de zile de la data primirii lor\", a explicat Abbott. Cîteva mii de proiecte se află deja în curs de implementare în România, astfel încît nivelul plăţilor şi rambursărilor va creşte considerabil în următorul an. \"Desigur, felul cum sînt utilizate fondurile UE şi viteza cu care aceşti bani ajung la beneficiari, este în primul rînd responsabilitatea autorităţilor naţionale\", a ţinut să precizeze purtătorul de cuvînt.

Pe lîngă fondurile structurale, România primeşte finanţări UE în sectorul agricol, pescuit, securizarea frontierelor, cooperare transfrontalieră şi fonduri de preaderare (ISPA, Phare şi SAPARD). Bucureştiul mai poate trimite solicitări de finanţare pentru proiecte finanţate direct de Comisia Europeană - în transport, cercetare şi cultură. În iulie, o sursă din cadrul CE declara că România va cotiza în acest an cu peste un miliard de euro la bugetul UE, însă va cere numai 30 milioane euro din fondurile structurale, sugerînd astfel că Bucureştiul ar fi contribuitor net la bugetul comunitar. Programul Jeremie este un instrument al UE destinat sprijinirii IMM-urilor pentru accesul la fonduri cu capital de risc, iar România are alocate, în cadrul acestei iniţiative, 100 milioane euro. Sursa CE a avertizat că numeroase proiecte româneşti au fost selectate, dar după selectare ele trebuie contractate şi apoi duse la îndeplinire. Abia apoi \"banii efectivi\" proveniţi din fonduri comunitare sînt trimişi pentru a acoperi cheltuielile efectuate. \"Realizarea proiectelor se face lent, din mai multe motive, respectiv incompetenţa personalului din cadrul Ministerului Transporturilor, întîrzierile importante în derularea licitaţiilor, din cauza contestaţiilor, birocraţia atît în ce priveşte semnarea contractelor cu beneficiarii, cît şi legată de verificarea cererilor de plată. Ca urmare, România nu poate beneficia de injecţii de finanţări comunitare cu titlu de rambursare a acestor cheltuieli, într-un context economic şi financiar destul de dificil\", a mai spus sursa citată.